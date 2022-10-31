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    Askerlik yol parası ne zaman yatar? Askerlik yol masrafı paraları nereden alınır?

    Askerlik yerlerinin açıklanmasının ardından askere gidecek adaylar yol masrafı paralarının ne zaman yatırılacağını araştırmaya başladı..
    • 31.10.2022 - 13:34
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    Askerlik yol parası ne zaman yatar? Askerlik yol masrafı paraları nereden alınır?

    Askerlik yerleri geçtiğimiz hafta Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklandı. Kasım celbinin açıklanmasından sonra askerlik yerleri belli olan adaylar askerlik görevini yerine getirmek için geri sayıma başladı.

    Askerlik yerlerinin açıklanmasının ardından gündeme gelen bazı sorular oldu. Bu sorular arasında askerlik yol parasının ne zaman yatırılacağı ve nereden alınacağı soruları yer alıyor.

    Askere gidecek adaylar Milli Savunma Bakanlığı tarafından verilen yol masrafı paralarının ne zaman ve nereden alınacağını öğrenmek istiyor.

    Peki askerlik yol paraları ne zaman yatar? Yol masrafı nereden ve nasıl alınır?

    Askerlik yol parası ne zaman yatar? Askerlik yol masrafı paraları nereden alınır? #1

    Askerlik yol parası ne zaman yatar?

    Askerlik yol parası sevke ilişkin yol masrafı sevk evrakı alındıktan sonra 3 iş günü içerisinde askere gidecek adayın hesabına yatırılmaktadır. Askerlik yol paralarını PTT şubelerine başvurarak alabilirsiniz. Herhangi bir PTT şubesine giderek kimlik belgesi ile yol parasını alabilirsiniz.


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