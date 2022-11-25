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- ASKİ duyurdu: Ankara'da su kesintisi olan ilçeler! 25 Kasım 2022 ASKİ arıza ve su kesintisi sorgulama
ASKİ duyurdu: Ankara'da su kesintisi olan ilçeler! 25 Kasım 2022 ASKİ arıza ve su kesintisi sorgulama
ASKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Vatandaşlar önlem alabilmek için su kesintilerini araştırıyor. İşte 25 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
- 25.11.2022 - 08:49
ASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.
Ankara’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler ASKİ tarafından duyuruldu.
Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Ankara’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde su kesintisi yaşanıyor?” sorusunu sormaya başladı. İşte 25 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler
Gölbaşı İlçesi Altunçanak, Golbek ve Çeltek Mahallelerinde 25 Kasım 2022 Cuma günü saat 08:00 ile 18:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.