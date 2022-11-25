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ASKİ duyurdu: Ankara'da su kesintisi olan ilçeler! 25 Kasım 2022 ASKİ arıza ve su kesintisi sorgulama

ASKİ duyurdu: Ankara'da su kesintisi olan ilçeler! 25 Kasım 2022 ASKİ arıza ve su kesintisi sorgulama

ASKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Vatandaşlar önlem alabilmek için su kesintilerini araştırıyor. İşte 25 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…