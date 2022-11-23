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    ASKİ duyurdu! Ankara'da su kesintisi yaşayacak bölgeler hangileri? 23 Kasım 2022 ASKİ arıza sorgulama

    ASKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki Ankara’da hangi bölgelerde sular kesildi? İşte 23 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…
    • 23.11.2022 - 09:38
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    ASKİ duyurdu! Ankara'da su kesintisi yaşayacak bölgeler hangileri? 23 Kasım 2022 ASKİ arıza sorgulama

    ASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

    Ankara’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler ASKİ tarafından duyuruldu.

    Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Ankara’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde su kesintisi yaşanıyor?” sorusunu sormaya başladı. İşte 23 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

    Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler

    Polatlı İlçesi Gazi Mahallesi Karanfil Sokak civarında 23 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 09:00 ile 12:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    Gölbaşı İlçesi Karaali Mahallesi’nde 23 Kasım 2022 Çarşamba günü saat 08:00 ile 15:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    ASKİ ARIZA SORGULAMA

    ASKİ duyurdu! Ankara da su kesintisi yaşayacak bölgeler hangileri? 23 Kasım 2022 ASKİ arıza sorgulama #1


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