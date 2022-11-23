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ASKİ duyurdu! Ankara'da su kesintisi yaşayacak bölgeler hangileri? 23 Kasım 2022 ASKİ arıza sorgulama

ASKİ duyurdu! Ankara'da su kesintisi yaşayacak bölgeler hangileri? 23 Kasım 2022 ASKİ arıza sorgulama

ASKİ Genel Müdürlüğü bazı bölgelerde su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Peki Ankara’da hangi bölgelerde sular kesildi? İşte 23 Kasım 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…