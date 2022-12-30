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    ASKİ SU KESİNTİSİ! 30 Aralık Ankara'da Hangi ilçelerde sular kesilecek?

    ASKİ Genel Müdürlüğü bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Vatandaşlar önlem alabilmek için su kesintisi yaşayacak ilçeleri araştırıyor. İşte 30 Aralık 2022 ASKİ arıza sorgulama...
    • 30.12.2022 - 09:58
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    ASKİ SU KESİNTİSİ! 30 Aralık Ankara'da Hangi ilçelerde sular kesilecek?

    ASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

    Ankara’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler ASKİ tarafından duyuruldu.

    Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Ankara’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde su kesintisi yaşanıyor?” sorusunu sormaya başladı. İşte 30 Aralık 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

    Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler

    Gölbaşı İlçesi Ballıkpınar, Hacılar ve Hacıhasan Mahallelerinde 30 Aralık 2022 Cuma günü saat 09:30 ile 17:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

    ASKİ SU KESİNTİSİ VE ARIZA SORGULAMA

    ASKİ SU KESİNTİSİ! 30 Aralık Ankara da Hangi ilçelerde sular kesilecek? #1


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