ASKİ SU KESİNTİSİ! Hangi ilçelerde sular kesilecek? 13 Aralık 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

ASKİ SU KESİNTİSİ! Hangi ilçelerde sular kesilecek? 13 Aralık 2022 ASKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

ASKİ Genel Müdürlüğü bazı ilçelerde su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Vatandaşlar önlem alabilmek için su kesintisi yaşayacak ilçeleri araştırıyor. İşte 13 Aralık 2022 ASKİ arıza sorgulama...

ASKİ Genel Müdürlüğü Kanalizasyon Dairesi Başkanlığı, şehrin bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacağını açıkladı.

Ankara’da arıza nedeniyle su kesintisi yaşayacak ilçe ve mahalleler ASKİ tarafından duyuruldu.

Su kesintisi sebebiyle mağdur olmak istemeyen vatandaşlar ise “Ankara’da sular ne zaman gelecek? Hangi bölgelerde su kesintisi yaşanıyor?” sorusunu sormaya başladı. İşte 13 Aralık 2022 su kesintisi ve arıza sorgulama…

Ankara’da su kesintisi yaşayan bölgeler

Gölbaşı İlçesi Dikilitaş ve Boyalık Mahallelerinde 13 Aralık 2022 Salı günü saat 08:00 ile 17:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

Çankaya İlçesi Koru Mahallesi Ankaralılar Caddesi Mesa Koru Sitesi’nde 13 Aralık 2022 Salı günü saat 09:00 ile 11:00 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.

Akyurt İlçesi Akyurt Yıldırım Mahallesi bir kısmında 13 Aralık 2022 Salı günü saat 09:00 ile 12:30 arasında planlı su kesintisi yapılacaktır.