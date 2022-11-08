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    Aşkının peşinden gitti, nikah masasına oturdu

    Muğla’dan Zonguldak’a uzanan aşk hikayesi, mutlu sonla bitti. 7 yıllık birlikteliklerini nikahla süsleyen yaşlı çift, huzurevine yerleşti.
    • 08.11.2022 - 16:46
    • Güncelleme : 08.11.2022 - 16:58
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    Aşkının peşinden gitti, nikah masasına oturdu

    Muğla’nın Dalaman ilçesinde oturan Meliha Kıral (72), 1 ay önce Zonguldak’ın Ereğli ilçesine taşınma kararı aldı.

    Dalaman'daki arkadaşı Ercan Birdal (75) da aşkının peşinden gidip, huzurevinde kalan Meliha Kıral'a evlenme teklifi etti.

    Nikah kıyıldı

    Kıral'ın teklifi kabul etmesi ile bugün Mühendisler Derneği'nde nikah kıyıldı.

    Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın kıydığı nikahta; çiftin şahitleri Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Kaymakam Mehmet Yapıcı ile protokol üyeleri oldu.

    Çifte, evlilik cüzdanını Vali Tutulmaz verdi. Başkan Posbıyık ise çifte Kur'an-ı Kerim, bayrak ve hediye verdi.

    Aşkının peşinden gitti, nikah masasına oturdu #1

    “Huzurevinde yaşamaya karar verdik”

    Evlilik kararı ile birlikte huzurevine yerleşen Ercan Birdal, “Eskiden beri tanışıyorduk ama bugüne denk geldi. Bugüne nasip oldu. Sağ olsun devletimizin mevcut imkanları ile bu noktaya geldik. Huzurevinde yaşamaya karar verdik. Bundan sonra biraz dinlenelim dedik.” dedi.

    Aşkının peşinden gitti, nikah masasına oturdu #2

    “7 senedir birlikteydik”

    DHA'ya konuşan Meliha Kıral da “Birbirimizi tanıdık, anlaştık. 7 senedir de birlikteydik. Huzurevine gelince Ercan Bey yalnız kaldı. Ben de onu almak istedim. Alınca da olaylar böyle gelişti.” diye konuştu.

    Aşkının peşinden gitti, nikah masasına oturdu #3

    Aşkının peşinden gitti, nikah masasına oturdu #4

    Aşkının peşinden gitti, nikah masasına oturdu #5

    Aşkının peşinden gitti, nikah masasına oturdu #6


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