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Aslan Hatay karşısında! Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Aslan Hatay karşısında! Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Geçtiğimiz hafta Giresunspor'u yenen Galatasaray, bu hafta Hatay ile karşılaşacak. Futbolseverler ise Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.