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    Aslan Hatay karşısında! Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Geçtiğimiz hafta Giresunspor'u yenen Galatasaray, bu hafta Hatay ile karşılaşacak. Futbolseverler ise Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 20.08.2021 - 18:02
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    Aslan Hatay karşısında! Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Galatasaray geçtiğimiz hafta Giresunspor'u 2-0 ile geçmeyi başardı.

    Sarı-kırmızılı ekipte Marcao, Kerem Aktürkoğlu'na yumrukla saldırarak galibiyet gölge düşürürken, 8 maç ceza aldı.

    Marcao dışında sakatlanan Arda Turan ise 3 hafta oynayamayacak.

    Bu olumsuzlukların ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Randers ile 1-1 beraber kalan sarı-kırmızlılar, Hatay maçını kazanıp moral bulmak istiyor.

    Bu gelişmelerin ardından, "Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu gündeme geldi.

    Peki, Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    23 Ağustos 2021 Pazartesi günü oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Bu mücadele, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

    Aslan Hatay karşısında! Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1

    GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

    Karşılaşma BeıN Sports kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecekler.

    Gaziantep FK - Beşiktaş maçının hakemi Sebahattin Şahin olacak. Şahin'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Mehmet Kısal yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Onur Özütoprak olacak.

    Aslan Hatay karşısında! Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #2

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