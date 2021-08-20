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- Aslan Hatay karşısında! Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Aslan Hatay karşısında! Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
- Haber Merkezi
- 20.08.2021 - 18:02
Galatasaray geçtiğimiz hafta Giresunspor'u 2-0 ile geçmeyi başardı.
Sarı-kırmızılı ekipte Marcao, Kerem Aktürkoğlu'na yumrukla saldırarak galibiyet gölge düşürürken, 8 maç ceza aldı.
Marcao dışında sakatlanan Arda Turan ise 3 hafta oynayamayacak.
Bu olumsuzlukların ardından UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Randers ile 1-1 beraber kalan sarı-kırmızlılar, Hatay maçını kazanıp moral bulmak istiyor.
Bu gelişmelerin ardından, "Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu gündeme geldi.
Peki, Galatasaray - Hatayspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
23 Ağustos 2021 Pazartesi günü oynanacak karşılaşma, saat 21.45'te başlayacak. Bu mücadele, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
GALATASARAY - HATAYSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Karşılaşma BeıN Sports kanalından naklen yayınlanacak. Sporseverler bu karşılaşmayı şifreli olarak izleyebilecekler.
Gaziantep FK - Beşiktaş maçının hakemi Sebahattin Şahin olacak. Şahin'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Mehmet Kısal yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Onur Özütoprak olacak.