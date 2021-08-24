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Aslan tur için puan peşinde! Galatasaray - Randers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Aslan tur için puan peşinde! Galatasaray - Randers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, 1-1 berabere kaldığı Randers ile rövanş maçına çıkmaya hazırlanıyor. Bunun akabinde, " Galatasaray - Randers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu gündeme getirildi.