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    Aslan tur için puan peşinde! Galatasaray - Randers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Galatasaray, 1-1 berabere kaldığı Randers ile rövanş maçına çıkmaya hazırlanıyor. Bunun akabinde, " Galatasaray - Randers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" sorusu gündeme getirildi.
    • Haber Merkezi
    • 24.08.2021 - 18:20
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    Aslan tur için puan peşinde! Galatasaray - Randers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Fatih Terim yönetiminde UEFA Avrupa Ligi play-off maçında tur peşinde olan Galatasaray, Randers ile rövanş maçına çıkacak.

    Sarı-kırmızılı ekip Randers ile ilk maçında 1-1 berabere kalırken, tur şansı rövanşa kaldı.

    Kaptan Arda Turan ve Kerem Aktürkoğlu'na yumruk atarak 8 maç ceza alan Marcao maçta oynayamayacak.

    Mutlak galibiyet hedefleyen Galatasaray'ın maçını kaçırmak isteyemeyenler ise Galatasaray - Randers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu araştırıyor.

    Peki, Galatasaray - Randers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    GALATASARAY - RANDERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    26 Ağustos 2021 Perşembe günü oynanacak karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Avrupa'da yoluna devam etmek isteyen Galatasaray'ın, zorlu mücadelesi İstanbul'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanacak.

    Aslan tur için puan peşinde! Galatasaray - Randers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #1

    GALATASARAY - RANDERS MAÇI HANGİ KANALDA?

    Kazanan takımın grup aşamalarına kalmaya hak kazanacağı bu heyecan dolu karşılaşma Smart Spor ekranlarından naklen yayınlanacak.

    Smart Spor, D-Smart bünyesine bağlı şifreli bir kanal olduğu için bu maçı izlemek isteyen sporseverlerin üyelik satın alması gerekecek.

    Aslan tur için puan peşinde! Galatasaray - Randers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? #2

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