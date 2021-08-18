Aslan UEFA Avrupa Ligi'nde Randers karşısında! Galatasaray-Randers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Aslan UEFA Avrupa Ligi'nde Randers karşısında! Galatasaray-Randers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Galatasaray, play-off turundaki ilk maçına çıkmaya hazırlanıyor. Randers ile eşleşen sarı kırmızılı ekibin taraftarları, Galatasaray-Randers maçı ne zaman, saat kaçta? sorusunu araştırıyor.

Fatih Terim yönetiminde yeni sezonu açan Galatasaray, hem Süper Lig hem de Avrupa'da oldukça iddialı.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki 3. ön eleme maçında ST. Johnstone ile karşılaşan ve deplasmandaki galibiyeti ile rakibini eleyen sarı-kırmızılı ekip, bir üst tura çıkmayı başardı.

Bir üst turda, Danimarka'nın Randers takımı ile eşlesen Galatasaray kafilesi bugün Danimarka'ya gitti.

Bu maçı izlemek isteyenler ise Galatasaray-Randers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Galatasaray-Randers maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

GALATASARAY-RANDERS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

19 Ağustos 2021 Perşembe günü oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Galatasaray'ın Avrupa mücadelesi için Danimarka'ya gittiği karşılaşma, Cepheus Park Stadyumu'nda oynanacak.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalmak için mücadele edeceği bu karşılaşma, Star TV'den naklen yayınlanacak.

Ayrıca Star TV, Digiturk 27, D Smart 24, Kablo TV 26, Tivibu 27, Turkcell TV+ 23, Vodafone TV 24 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.