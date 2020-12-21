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    Aslanlardan kurtulmaya çalışan bufalo aracı parçaladı

    Bufaloyu tek yakalayan aslanlar, amaçlarına ulaşabilmek için uzun süre çaresiz hayvanın peşinden koştu.
    • Haber Merkezi
    • 21.12.2020 - 17:50
    • Güncelleme : 21.12.2020 - 17:59
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    Aslanlardan kurtulmaya çalışan bufalo aracı parçaladı

    Güney Afrika'daki Kruger Ulusal Parkı'nda kaydedilen görüntülerde, aslan sürüsü tek yakaladığı bufaloyu avlamaya çalıştı.

    Aslanlardan biri, yakalamak istediği hayvanın peşinden uzun süre koştu.

    BUFALONUN ASLANDAN KURTULMA ÇABASI

    Vahşi yaşam turu atanların kamerasına yansıyan görüntülerde, can havliyle kaçan bufalo aslandan kurtulmak için uzun süre mücadele verdi.

    Çaresiz hayvan, bölgede yaklaştığı bir araca çarparak zarar verdi. O anlar saniye saniye kaydedildi.

    Aslanlardan kurtulmaya çalışan bufalo aracı parçaladı ViDEO

    Aslanlardan kurtulmaya çalışan bufalo aracı parçaladı #1

    Aslanlardan kurtulmaya çalışan bufalo aracı parçaladı #2

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