Aslen Antalyalı: Noel Baba nasıl ortaya çıktı? İşte hikayesi

Her yıl Noel zamanı akıllarda yerini alan bir kahraman vardır: Noel Baba... Peki Noel Baba'nın nasıl ortaya çıktığını hiç merak ettiniz mi? İşte geçmişten geleceğe unutulmayacak Noel Baba efsanesi...

Yılbaşı’nın simgesi Noel Baba, her sene yılbaşı yaklaşırken merak konusu olur.

Noel Baba hangi din ve inanışlar için önemlidir, hangi inanışlarda kendisine yer edinmiştir, Noel Baba’nın hikayesi nedir, Noel Baba gerçek bir karakter midir, yoksa kurgu karakter midir? diye tartışıp durulur.

Adına filmlerin çıkarıldığı her yılbaşında küçük çocuklara hediye bıraktığı düşünülen şişman, beyaz sakallı ve kırmızı bir cübbe giyen bu adam aslında kimdir...

İşte Noel Baba'nın hikayesi...

NOEL BABA ASLINDA KİMDİR

Noel Baba denilen kişi aslında, MS. 3. yy sonunda, Türkiye’nin Antalya Şehrindeki antik Patara bölgesinin küçük bir köyünde doğmuş olan Nikolas isimli bir din adamıdır.

Babası öldüğünde büyük bir servetin tek mirasçısı olan Nicholaos, servetini yoksullara yardım için harcamaya karar vermiştir.

Nikolas, tüm mal varlığını hasta, yaşlı, bakıma muhtaçlara yardım için kullanır. Hayatını Tanrı’ya ve insanlara hizmete adar ve bu sayede genç yaşta Myra Episkoposu olur.

Episkopos Nikolas dünyaya, ihtiyaç sahiplerine karşı olan cömertliği, çocuklara olan sevigisi ve denizcilere olan kaygısından dolayı ün salar...

Aziz Nicholaos’un yaşamıyla ilgili bir diğer rivayet de şöyledir:

"Nicholaos hacı olmak üzere Kudüs’e gider. Geri dönüşünde fırtınaya tutulan gemiyi dualarıyla batmaktan kurtarır, ayrıca denize düşerek boğulan bir denizciyi de diriltir. O günden sonra Aziz Nicholaos denizcilerin de koruyucu azizi olarak kabul edilir. Nicholaos bir müddet sonra Patara’nın komşu kenti Myra’ya göç eder. Myra Başpiskoposu ölmüş yerine geçecek kişi üzerinde anlaşma sağlanamamıştır. Bunun üzerine sabah kiliseye ilk gelen kişinin başpiskopos olması kararlaştırılır. Aziz Nicholaos kiliseye ilk gelen kişi olarak başpiskopos seçilir. Burada da mucizelerine devam ederek üç generali ölümden kurtarır. Diğer bir öyküsü ise şöyledir: O yıl Myra’da kıtlık çıkar. İskenderiye’den Byzantion’a mısır götüren bir filo Myra’nın limanı olan Andriake’ye uğrar. Nicholaos hemen limana koşar ve her gemi başına bir miktar mısır vermelerini ister. Gemiciler Byzantion’a vardıklarında istemeyerek verdikleri mısırların yerlerinde olduğunu hayretle görürler."

Hıristiyanlara karşı olan İmparator Diocletianus ve Licinius zamanında Nicholaos da diğer Hıristiyanlar gibi bir ara hapsedilmiştir. M.S. 325 tarihinde Hıristiyanlık içindeki problemleri çözmek için İznik’teki (Nikaea) meclis toplantısına Myra Başpiskoposu olarak katılır. Yolda giderken bir handa öldürülerek salamura yapılmış üç çocuğu dirilttiği daha sonra Bonaventure adlı bir kilise adamı tarafından iddia edilmiştir.

NOEL BABA VE ANTALYA

Ögrencilerin de koruyucusu olduğuna inanılan Aziz Nicholaos’un 6 Aralık 343’te 65 yaşında iken öldüğü sanılmaktadır. Myralılar onun adına bir kilise yaparak içindeki lahitte onu sonsuz uykusuna bırakmışlardır.

Haçlı Seferleri sırasında 20 Nisan 1087’de Bari’den gelen tüccarlar kemiklerini çalıp Bari’ye götürmüş ve yaptıkları bazilikaya gömmüşlerdir. Onun olduğu sanılan geride kalmış bir kısım kemik ise bugün Antalya Müzesi’nde saklanmaktadır.

NOEL BABA FİGÜRÜ

20. yy’da, özellikle dünyanın sekülerleşmesinden sonra; Aziz Nikolas, Santa Claus’a, yani Noel Baba’ya dönüşmüştür. Gerçek bir İsa Mesih inanlısı, Tanrı’nın ve halkının sadık bir hizmetkarı olan Aziz Nikolas, hayali bir karaktere dönüştürülmüştür.

Tombul, kırmızı giysili, beyaz sakallı ve ren geyiklerinin çektiği bir kızakla uçabilen Noel Baba tasviri modern zamanlarda ortaya çıkmış olan kutlamaların ticarileşmesi ve firmaların kendine ekonomik rant sağlama eğilimiyle gelişen bir fikirdir.

Görünüş olarak Noel Baba göbekli, kırmızı kıyafetler giyen, kırmızı şapka takan, sırtında kırmızı çuval taşıyan, uzun ve beyaz sakallı, aslında tonton dede görünümünde sevimli biri olarak görünür.

Yine efsaneye göre Noel Baba’nın kızaklı aracı vardır ve aracını uçan ren geyikler çeker. Böylece Noel Baba hediye dağıtacağı evlere kimselere görünmeden hızlı bir şekilde ulaşır.

Noel Baba’nın kızağını çeken 9 ren geyiğinin isimleri şu şekildedir: Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donder, Blitzen ve Kırmızı Burunlu Rudolph.

Noel babanın evine giden çocuklar Noel babanın kucağına oturur ve ne tür oyuncaklar istediklerini söylerler. Bu sayede aileler çocuklarına sormadan ne istediklerini öğrenip onlara oyuncak alırlar. Gizlice yanlarına bırakırlar. Böylelikle sanki Noel baba hediye almış gibi gözükür.