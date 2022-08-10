Asr suresinin okunuşu, anlamı ve fazileti

Asr Suresi toplamda 3 ayetten oluşan kısa ve okunması kolay bir suredir. Mekke döneminde inmiştir. Asr; çağ, ikindi vakti, uzun zaman demektir. Peki Asr suresinde Allah kullarına hangi öğütleri verir?

Tüm zamana, tüm evrene ve tüm insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'de Allah (c.c), her suresiyle ve her ayetiyle insanlara ışık tutar ve yol gösterir.

Sadece üç ayetten oluşan fakat manasında çok derin anlamlar ve öğütler barındıran Asr suresinin okunuşunu, anlamını ve faziletini sizler için araştırdık.

Asr Suresinin Arapça okunuşu

Bismillâhirrahmanirrahim.

﴾1-3﴿ Vel asri. İnnel insâne le fî husr(husrin). İllâllezîne âmenû ve amilûs sâlihâti ve tevâsav bil hakkı ve tevâsav bis sabr.

Asr Suresinin Türkçe anlamı

Mekke döneminde nâzil olmuştur. Üç âyettir. Adını ilk âyetteki aynı kelimeden almıştır.

Rahmân ve Rahîm Allah’ın adıyla

1-2. Asra[1] yemin olsun ki muhakkak insan kesin bir ziyan içindedir.

3. Ancak iman edip de sâlih (sevaplı) amel (ve hareket)lerde bulunanlar, hem de birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler hariçtir (onlar ziyandan kurtulmuşlardır).

(Ashâb-ı kirâm bu sûreyi okumadan birbirlerinden ayrılmazlardı. Hakkı tavsiyede iyiyi, doğruyu ve tevhidi; sabrı tavsiyede ise ibadetlere devamı, nefse uymamayı ve ilâhî imtihanlara katlanmayı tavsiye vardır. İmam Şâfiî şöyle der: “Kur’an’da başka hiçbir sûre nâzil olmasaydı, şu kısacık sûre bile insanların dünya ve âhiret saadetini temine yeterdi.”)

[1] Yüksek fazîletleri dolayısıyla ikindi namazına, yahut Peygamberimiz’in asrı olan saadet çağına veyahut da dehre (sürekli zaman) (Beydâvî; Celâleyn).