AŞTİ ile Ankara Esenboğa Havalimanı'nda, şehirler arası toplu taşıma araçlarına biniş öncesi aşısız veya aşısı tamamlanmamış yolculardan PCR testi isteniyor.

Türkiye'de koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yeni bir döneme girdi.

Aşılanma oranları arttıkça normale dönüş hızlanırken, aşı yaptırmayanlar için ise farklı meslek grupları ve seyahatler için PCR test zorunluluğu uygulamasına geçildi.

ANKARA'DA UYGULAMA BAŞLADI

Bugünden itibaren aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişiler; özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirler arası seyahatleri için yanlarında negatif sonuçlu PCR testi bulunduracak.

Bu kapsamda, Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali (AŞTİ) ile Ankara Esenboğa Havalimanı'nda seyahat firmalarınca araçlara kabul aşamasında HES kodu üzerinden kişilerin aşılı/geçirilmiş hastalık (Kovid-19 hastalığı sonrası bilimsel olarak bağışık kabul edilen süreye göre) veya azami 48 saat önce yapılmış negatif PCR testi sorgulaması yapılıyor.

PCR testi bulunmayan yolcular, Esenboğa Havalimanı'nda koronavirüsle mücadelede alınan önlemler kapsamında hazır hale getirilen test merkezinde dış hatlar terminalinde PCR testlerini seyahat öncesi yaptırıyor.

Esenboğa Havalimanı Kovid-19 Test Merkezi Dr. Medikal'in Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Salih Durbaba, havalimanında yaşanan test yoğunluğuna ilişkin bilgi verdi.

AŞTİ ve Esenboğa Havalimanı'nda PCR zorunluluğu başladı VİDEO

"PERSONEL SAYIMIZI ARTIRACAĞIZ"

Durbaba, "Esenboğa Havalimanı Kovid-19 Test Merkezi olarak, havalimanında yoğunluğun yaşanmaması için karar çıkar çıkmaz önlemlerimizi aldık. Aldığımız tedbirler sayesinde gelen yolcularımızı en ufak sorun yaşamadan testlerini yaptırarak uğurladık. Yoğunluk devam edeceği için önümüzdeki günlerde personel sayımızı da artıracağız." dedi.

Havalimanından seyahat edecek yolculara da tavsiyelerde bulunan Durbaba, yolcuların uçağın kalkmasına bir saat kala değil de biraz daha erken gelmelerinin faydalı olacağını kaydetti.

"GÜZEL BİR UYGULAMA OLMUŞ"

Seyahat öncesi havalimanında test yaptıran yolculardan Işıl İrem Özcan, "Yurt içi yolculuk yapmak için geldim. Bu uygulama gayet mantıklı. Havalimanında uçuş yapmadan önce de testimi yaptırdım. Güzel bir uygulama olmuş." dedi.

Yolculardan Özkan Aygün de "PCR testi zorunluluğu" uygulamasının olumlu sonuçları olacağına inandığını belirterek, havalimanının içerisinde test yaptırma imkanı bulunmasından memnun duyduğunu söyledi.