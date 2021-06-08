Nur Viral'ın programına katılan Astrolog Filiz Özkol, Türkiye denizlerinde yaşanan sorunları değerlendirdi.

Ünlü astrologlar Filiz Özkol ve Zeynep Turan, Beyaz TV ekranlarında Nur Viral'in sunduğu 'Hayatta her şey var' programına konuk oldu.

İkili programda astrolojiye dair önemli açıklamalar yaparken, son zamanlarda gündeme gelen 'deniz salyası' olayını değerlendirdi.

"İÇ DENİZLERİMİZDEKİ ATIKLAR.."

Zeynep Turan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"Ben son yıllarda hep Akdeniz'e taktım. Akdeniz'deki siyasi markajdan sonra, iç denizlerimizde son 2017 yılından bu yana gelen atıkların, çok başka bir noktaya çalıştığını, denizlerimizdeki ilgili sıkıntının bilinçli yapıldığını, koronavirüsün laboratuvar virüsü olduğunu son üç kitabımda yazdım. Daha ortada bilgi ve tanı yokken Çin, Akdeniz'e inecek dedim."

Astrolog Filiz Özkol: Dünya ülkeleri pisliğini bizim denizlere bırakıyor VİDEO





"PİSLİKLERİNİ BİZİM DENİZLERİMİZE BIRAKIYORLAR"

Filiz Özkol ise şu ifadeleri kullandı;

"Dünya ilişkilerinde, dünya ülkeleri bütün atıklarını Türkiye'nin sularına getirip, bırakıyorlar. Bu zaten patlayacaktı. Temizlenme ise 4 Aralık itibariyle olur. Siyasi kavgaların içinde denizler ihmal edilebilir. Siyasi kavgaların küçülüp, çevreye yayılması lazım."