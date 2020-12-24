Astrolog Nilay Dinç 2021’i Yorumladı

Astrolog Nilay Dinç 2021 Yılın için Beklenen Olayları Yorumladı.Hepimizin umudu 2021 nasıl mı geçecek?

Öncelikle içinizi rahatlatayım; 2020’yi aratmayacak en azından. Sınav dünyasında olduğumuz için iyimser bir yıl beklemek de yanlış olur, zorluklar yine yaşanacak ancak bu zorluklar bizim gelişimimize destek olacak. 2020 yılı Satürn - Oğlak etkisi ile bizi ne kadar kısıtladı ise 2021 Satürn - Kova etkisi bizleri özgürleştirecek, kabımıza sığamayacağız. 2020 de herkes evlere kapanmış iken 2021 de herkes sokaklarda olacak. Bunu, pandeminin çözüleceğinin işareti olarak yorumlayabiliriz. 2021 Mart - Nisan ayları pandeminin hayatımızdan uzaklaştığını işaret ediyor. Satürn ve Jüpiter’in Kova burcunda kavuşumu kültür, bilim ve vizyonun genişlemesi olacak diye yorumlanır. Bu da pandemi için aşı ya da ilaç yöntemi ile kökten çözüm bulunacağı müjdesini verebilir. Ancak ya mutasyon ya da başka bir virüsün kapıda olduğunu Plüton işaret ediyor. Dikkatli olmakta fayda var.

2021 tüm Dünyada devrimlerin, grevlerin, isyanların, ayaklanmaların yılı olacak. Bireysel bencillikten çıkıp birlik olma duygularımız artacak, ancak bu birlikler gruplaşmaları da beraberinde getirebilir.

Krallar dönemi bitiyor. Yıkılmaz denilenler yıkılacak, bitmez denilenler bitecek, yenilmez denilenler yenilenecek. Hiç bir şey eskisi gibi olmayacak. Krallıklar yıkılabilir, otoriteler, yönetimler kabuk değiştirebilir.

Jüpiter ve Satürn, Güneş sisteminin de en büyük 2 gezegenidir. Bu iki gezegen, 20 senede bir, aynı derecede, 200 senede bir de farklı bir elementte bir araya gelir. 21 Aralık 2020'de Jüpiter ve Satürn'ün 20 yıllık kavuşumları, 0 derece 29 dakika Kova burcunda gerçekleşecek. Asıl önemli olan bu hareket olacak. Sadece 2021 yılını değil önümüzdeki 20 yılı şekillendirecek. Satürn; kısıtlayan, otorite ve disiplini harekete geçiren bir enerjideyken Jüpiter; bir o kadar zıttı olarak, genişleten ve çoğaltan bir enerjidedir. Satürn kurallar getirecek ancak Jüpiter bunu abartacak kaygısındayım. Fazla özgürlük, yenilik arayışı ya kaos getirebilir yada kökten değişim.

Jüpiter ve Satürn 20 yılda bir kavuşur ve kısa vadeli yeni olayları başlatır. 200 yılda bir element değiştirir, yeniçağlara kapı açar. Eski tarihlerde, bu kavuşum dönemlerinde, kralın ya da peygamberin doğacağına ve bir öncekinin devrileceğine inanılırdı. 2021 de bu etki ile özgürlük, bağımsızlık ve orijinallik konusunda gel-git’ler yaşanabilir. Özgürlük ve yenilik konusunda radikal ve kalıcı hale gelecek hareketler başlayacak. “Toplumsal ilerleme” için yaşanacak her şey aslında.

Jüpiter ve Satürn, Kova burcunda en son 16 Ocak 1405 yılında kavuştu. 615 sene önce 8 Şubat 1405 deki kavuşumda, İstanbul’da, Bizans’ın son imparatoru olan ve İstanbul’un fethinde Fatih Sultan Mehmet’e yenilen XI. Konstantinos Paleologos doğmuş. 615 yıl sonra Jüpiter ve Satürn, Kova burcunda 21 Aralık 2020 saat 21:20 de 0 derece 29 dakikada tekrar kavuşacak…2020 yılının son golü de bu olacak bize.

2021’in Önemli Öngörüleri

1. Fiziki paralar, egemenliğini kaybetmeye devam ederken dijital paraya yönelim artacak, Merkez bankaları artık kâğıt para değil dijital para basıyor olacak. Önümüzdeki 20 yıl içinde tamamen dijital paraya geçiş yapılacak.

2. Para kazanma araçları değişecek. Yatırımlar teknoloji ağırlıklı olacak. Dijital çağa geçiş yapacağız.

3. Yeni ve alternatif enerji kaynaklarına geçiş yapılacak.

4. Yeni bir din, tarikat, cemaat ve felsefi inançlar çıkabilir. Eski kaynaklara göre Mehdi gelebilir.

5. Din savaşları çıkabilir.

6. İklimsel kıtlık başlayabilir. Soğumaya bağlı tarımda sıkıntı yaşanabilir. Sel, hortum, kasırga ve dolu gibi hava olaylarında artış olabilir.

7. Tarım arazileri değer kazanacak ancak Kova enerjisi ile teknolojinin getirdiği çözümler sayesinde toprak daha verimli hale getirilecek. Topraksız tarım çalışmaları hız kazanacak.

8. Kova, hava olaylarının artacağını işaret eder özellikle uçak kazalarının en çok yaşandığı yıl olabilir.

9. 2020 de gelmesi planlanan ama pandemi nedeni ile devreye girmeyen (erken) seçim 2021 de devreye girebilir. Her 20 yılda bir görülen bu Jüpiter – Satürn kavuşumlarının geçmişine baktığımızda kriz ya da darbeleri tetiklediğini görebiliriz. 1960 ve 1980 darbelerinin ve 2001 Anayasa krizinin bu kavuşumlara denk gelmesi bizim daha dikkatli olmamıza işaret ediyor.

10. Yeni dönem, gençlerin ve özellikle Z kuşağının egemen olduğu bir dönemin başlangıcını işaret ediyor.

11. Avrupa kraliyet ailelerinde yeni doğumlar gelirken ses getirecek önemli bir isimin ölüm haberi alınabilir.

12. ABD de 2021 - 2022 yılları içinde lider kaybı, beklenmedik ölüm ile yönetim değişebilir. Yeni başkan Joe Biden’ın çok yaşlı olması da astrolojik olarak bu öngörümüzü desteklemektedir. ABD tarihinde ilk defa bir kadının hem de Hint asıllı siyahi bir kadın olan Kamala Harris’in Biden’dan boşalacak koltuğa geçmesi ABD’yi yeni polemiklere sürükleyecektir.

13. Teknoloji, dijital para, enerji kaynakları, teknolojik tarım, uzay bilimi ve astroloji ilminde çığır açan gelişmeler olacak.

14. Sağlık (Viroloji, Epidemiyoloji) alanında yeni buluşlar, icatlar geliştirilecek. İnsanlık bilime yönelip topluma hizmet edecek.

15. Papa gibi dini liderlerde ölüm ya da koltuk değişimi değişiklik gelebilir.

16. Uzayda yeni yaşam formları konuşulabilir. Yeni gezegen ve yıldızlar keşfedilebilir.

17. Türkiye’nin 8. evinin hareketli olması vergi artışlarının ön planda olmasını işaret ediyor.

18. Türk hükümeti ödemeler dengesi anlamında zorlanma yaşayabilir. Hükümet için IMF, artık tüm seçeneklerin tükendiğinde gidilecek son kapıdır. Bu kapının çalınması zor ama diğer borçlanma alternatifleri de fazla değil.

19. Hava harekâtı düzenlenebilir.

20. Sağlık turizmi için havayolu şirketleri ile anlaşmalar yapılabilir, desteklenebilir.

21. Türkiye’nin doğum haritasında 8. Ev büyük etkileşimde bu da kaza ya da afet nedeni ile çoklu ölümleri tetikleyebilir. Ülkemiz için riskli bir konum.

22. Banka ve finans sektöründe kriz söz konusu olabilir bunun beraberinde yeni kurallar gelebilir.

23. Türkiye’de yeni çıkacak enerji kaynakları ile ilgili güzel haberler gelebilir.

24. Önemli bir isme suikast girişimi olabilir. Günlerce konuşulabilir.

25. Gizli bir örgüt, çete, mafya ya da derin devlet girişimi ifşa olabilir.

2021 yılının önemli tarihleri

7 - 11 Ocak: İlişkilere ve ticari adımlara dikkat edilmeli.

İlişkilere ve ticari adımlara dikkat edilmeli. 18 - 22 Ocak: Ticari ve yeni anlaşmalar gibi iş girişimleri için uygun.

Ticari ve yeni anlaşmalar gibi iş girişimleri için uygun. 22 Ocak haftası: Evlilik ve ilişki girişimleri için uygun.

Evlilik ve ilişki girişimleri için uygun. 1 Şubat haftası: Yaratıcılığımız artacak.

Yaratıcılığımız artacak. 8 Şubat haftası: Zehirlenme ve boğulmalara ve sudan gelecek sorunlara dikkat.

Zehirlenme ve boğulmalara ve sudan gelecek sorunlara dikkat. 13 - 14 Şubat: Spora başlamak, sportif aktivitelere katılmak için çok uygun bir tarih.

Spora başlamak, sportif aktivitelere katılmak için çok uygun bir tarih. 16 Mart haftası: İş kurma, genişletme, geliştirmek için uygun bir hafta

İş kurma, genişletme, geliştirmek için uygun bir hafta 15 Nisan haftası: Kaza, patlama, yangın ve sakarlıklara dikkat.

Kaza, patlama, yangın ve sakarlıklara dikkat. 23 Nisan haftası: Beklenmedik, sürpriz güzel gelişmeler.

Beklenmedik, sürpriz güzel gelişmeler. 14 - 24 Mayıs: Doğal afet, deprem hareketliliğine açık bir zaman dilimi olabilir.

Doğal afet, deprem hareketliliğine açık bir zaman dilimi olabilir. 29 Mayıs: Evlilik ve ilişki adımları için uygun tarihler.

Evlilik ve ilişki adımları için uygun tarihler. 11 - 12 - 13 Haziran: İşlerimizde başarı kazanmak için en uygun tarih aralığı.

İşlerimizde başarı kazanmak için en uygun tarih aralığı. 11 - 23 Ağustos: Eğitim ve uluslararası işlerde yeni kararlar için uygun bir tarih.

Eğitim ve uluslararası işlerde yeni kararlar için uygun bir tarih. 6 Eylül haftası: Kaza, patlama, yangın ve sakarlıklara dikkat.

Kaza, patlama, yangın ve sakarlıklara dikkat. 8 - 19 Eylül: Siyasi krizler meydana gelebilir.

Siyasi krizler meydana gelebilir. 6 Aralık: Evlilik ve ilişki adımları için uygun bir tarih.

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