Aşure günü 2022: Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Aşure günü başlangıç tarihi...

Birlik ve beraberliğin simgesi Aşure, için geri sayım başladı. Muharrem ayı içerisinde yer alan aşure günü ne zaman merak ediliyor. Peki 2022 aşure günü ne zaman, hangi gün? İşte tarihi...

Aşure zamanı müslüman alemi için önem taşıyor...

Muharrem ayının 10'uncu gününe denk gelen aşure günü, bereket, paylaşma birlik ve beraberliği simgeliyor.

Hürmet edilen anlamına gelen “Muharrem” ayı, Hz. Peygamber (s.a.s.) tarafından Allah’ın ayı diye nitelendirilmiştir. Bu niteleme Muharrem ayının faziletine, ilahî feyz ve bereketinin bolluğuna işaret ediyor.

Bu ayda aşure pişirip dağıtmak için kolları sıvayan müslümanlar, aşure günü tarihini de araştırıyor.

Peki bu sene aşure ne zaman? 2022 Muharrem ayı ne zaman, hangi gün başlıyor? İşte aşure günü 2022 tarihi...

MUHARREM AYI NE ZAMAN 2022?

Muharrem ayı 2022 yılında 30 Temmuz Cumartesi günü başlıyor. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günüdür.

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN 2022?

2022'de Aşure Günü, Muharrem ayının 10. günü olan 8 Ağustos 2022 tarihine denk geliyor.

AŞURENİN ANLAMI VE ÖNEMİ

Arapçada "on" anlamına gelen "aşara" kelimesinden türeyen Aşure Günü, hicri yılın ilk ayı muharremin onuncu gününe denk geliyor. Hadis kaynaklarına göre, Hazreti Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması ve Hazreti Musa'nın Kızıldeniz'den geçerek İsrailoğulları'nı Firavun'dan kurtarması hadiseleri de bugünde gerçekleşti.

Ayrıca kültür tarihine ait birçok esere göre, Hazreti Adem'in işlediği günahtan sonra tövbesinin kabul edilmesi, Hazreti İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi, Hazreti İbrahim'in ateşte yanmaması, Hazreti Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması, Hazreti Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi, Hazreti Yunus'un balığın karnından çıkması ve Hazreti İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılarak göğe yükseltilmesi gibi hadiselerin de bugün yaşandığı rivayet ediliyor.

Aynı zamanda Emevi Devleti'nin ikinci Halifesi Yezid bin Muaviye tarafından hicri takvime göre 10 Muharrem 61'de (10 Ekim 680) Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve 72 yakınının şehit düştüğü "Kerbela olayı" da bugün yaşandı.

Bu olayların muharrem ayının onuncu gününde yaşanmasına büyük önem atfeden Müslümanlar, bugünü nafile orucu tutarak geçiriyor.

Hazreti Nuh ve onun çağrısına uyarak gemiye binenlerin aşure aşı tüketmeleri dolayısıyla Müslümanların aşure yaparak paylaşma geleneği de bugün yaşatılıyor.