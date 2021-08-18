Aşure günü mesajları 2021: En anlamlı, resimli, hadisli ve dualı Muharrem ayı aşure günü mesajları ve sözleri

Aşure günü mesajları 2021: En anlamlı, resimli, hadisli ve dualı Muharrem ayı aşure günü mesajları ve sözleri

Paylaşma, birlik ve beraberliğin simgesi Muharrem ayının 10. günü olan aşure gününde resimli dualı ve ayetli aşure günü mesajları ve sözleri araştırılıyor. İşte en anlamlı, güzel aşure günü mesajları

Dinimize göre, Hz. Adem'den itibaren peygamberlerin hayatında önemli hadiselerin yaşandığı, bereket, paylaşma, birlik ve beraberliğin simgesi aşurenin yapıldığı muharrem ayının 10. günü olan Aşure Günü, bugün idrak ediliyor.

Dinimizde önemli bir yer tutan bu anlamlı günde, resimli, dualı ve hadisli Aşure Günü mesajları ve sözleri merak konusu oldu.

Hz. Hüseyin'in şehit edildiği, Hz. Musa'nın Firavun'dan kurtulduğu, Hz. Nuh ve ashabının tufandan kurtulduğu bu değerli günün anlamı ve önemini hatırlamak, hatırlatmak isteyenler, ayetli, dualı, anlamlı ve resimli Aşure Günü mesajları ile sözlerini araştırıyor.

İşte, 18 Ağustos 2021 en anlamlı, güzel, ayetli, dualı, hadisli ve resimli Aşure Günü mesajları ve sözleri...

EN ANLAMLI AŞURE GÜNÜ MESAJLARI VE SÖZLERİ 2021

Aşurede içe katılan fındık fıstık değil, sevgilerimizdir. En tatlı günler sizin olsun.

Aşure günü tüm İslam alemine hayırlar getirmesi dileğiyle.

Aşure gününde sevgilerimizi de paylaşalım güzel günler ülkemizin olsun.

Aşure gününde yapacağımız tüm ibadetlerinizin kabul olmasını dilerim.

Aşure toplumu birbiriyle kucaklaştıran güzel bir gün. Aşure gününüzü kutlarım.

Aşure hazırlayan elleriniz dert görmesin. Güzel güzel paylaşmanızı dilerim.

Aşure gününüz mübarek olsun dualarınız ibadet ve orucunuz kabul olsun.

Aşure günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur. Hadis-i Şerif

Aşure gününüz mübarek olsun dualarınız kabul olsun. Allah aşure gününde tutulan oruçları kabul etsin.

Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir. Hadis-i Şerif

Aşure gününüz mübarek olsun. Tuttuğunuz oruçlar ve dualarınız makbul ve kabul olsun.

Allah'ü Teala, birçok duaları Aşure günü kabul etmiştir. Dualarınız ibadet ve orucunuz kabul olsun.

Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa'nın sevabı kadar ecre kavuşur. Hadis-i Şerif

Akıllı ol ey nefsim Ve bu fırsatı kaçırma. Senin bu kadar günahlarının arasında bu tür fırsatlara ihtiyacının ne kadar büyük olduğunu unutma. Tövbe et ve Yüce Allah'a dön. Aşüre günümüz mübarek olsun.

Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur. Hadis-i Şerif

Allah'ü Teala bizleri birlikten beraberlikten iyilikten güzellikten ayırmasın. Muharrem ayı herkese hayırlı olsun.

Aşure günü, on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur. Hadis-i Şerif

Her kim aşura gününde ailesine ve ev halkına ikramda bulunursa Cenab-ı Hak da senenin tamamında onun rızkına bereket ve genişlik ihsan eder. (et-Tergîb ve'l-Terhib 2/116)

Aşure gününün bütün hayır ve bereketlerine nail olabilmemiz duasıyla aşure günümüz mübarek olsun.

Aşure gününde yaptığınız tüm ibadetler kabul olur. İnşallah Rabbim bu mübarek günde affedilmemiş günahımızı bırakmasın.

"Aşurenin faziletine kavuşmaya çalışınız,çünkü o, Allah'ü Tealanın günler arasında Aşure mübarek bir gündür.O günde oruç tutana Allah nezdinde bulunan Meleklerin,Şehitlerin ve salihlerin ibadetleri kadar sevap verilir." (Hadis-i Şerif-Şiratül-İslam Şerhi)

Farklılıkları bir araya getirerek eşsiz bir lezzetin ortaya çıktığı aşure bize ders almamız gereken birçok mesaj veriyor. Aşurenin verdiği birlik mesajını alabilmek duasıyla… Aşure gününüz mübarek olsun.

Yüce Allah birçok duayı Aşure Günü kabul etmişti. Bu mübarek günde ellerin semaya açılması dileğiyle. Dualarınız kabul Aşure Günü’nüz mübarek olsun..

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Aşure gününüz kutlu ve mutlu olsun…