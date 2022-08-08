Aşure günü ne zaman başlıyor? Aşure günü başlangıç tarihi...

2022 yılında aşure günü ne zaman başlayacak? İşte merak edilen o tarih..

Muharrem ayına girdiğimiz şu günlerde en çok merak edilen ve araştırılan konuların başında aşure gününün ne zaman olduğu konusu geliyor.

Müslümanlar için önemli bir yere sahip olan aşure günü birlik, beraberlik ve bereket açısından oldukça büyük bir öneme sahiptir.

Diyanet İşleri'nin takvimine bakıldığında aşure gününün hangi tarihlerde başlayıp bittiğini öğrenmek mümkün.Peki aşure günü ne zaman başlayacak?

Aşure günü ne zaman?

Aşure günü her yıl Muharrem ayının 10.gününde idrak edilmeye başlamaktadır. Bu yıl aşure günü 8 Ağustos tarihinde başlıyor.