Aşure günü ne zaman bitiyor? Aşure ne zamana kadar yapılır? Muharrem ayı son günü 2021

Aşure günü ne zaman bitiyor? Aşure ne zamana kadar yapılır? Muharrem ayı son günü 2021

18 Ağustos itibariyle başlayan Aşure Günü ne zaman bitecek sorusu gündemde yerini aldı. Aşure için kolları sıvayacak olanlar, Aşure ne zamana kadar yapılır? sorusuna yanıt arıyor.

Hazreti İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi, Hazreti İbrahim'in ateşte yanmaması, Hazreti Yunus'un balığın karnından çıkması gibi hadiselerin yaşandığı aşure zamanı müslüman alemi için önem taşıyor.

Muharrem ayının 10'uncu gününe denk gelen 18 Ağustos 'ta başlayan aşure günü, bereket, paylaşma birlik ve beraberliği simgeliyor

Aynı zamanda aşurenin hangi güne kadar yapılacağı merak konusu oldu. Peki, Aşure Günü ne zaman bitiyor? 2021 Aşure hangi güne kadar yapılacak? İşte yanıtı...

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN BİTİYOR?

18 Ağustos'ta başlayan Aşure Günü, Muharrem ayının son günü olan 7 Eylül 2021 tarihinde bitecek.

AŞURE NE ZAMANA KADAR YAPILIR?

Aşure yapmanın dinimizde herhangi bir zorunluluğu yoktur. Dolayısıyla bu tatlı istenilen her vakitte yapılabilir.

Muharrem ayının onuncu günü yapılması bir gelenek haline gelse de bu ayın sonuna kadar istenilen her vakitte hazırlanabilir.