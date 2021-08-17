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- Aşure günü nedir, aşure gününde ne oldu? Aşure gününde yaşanan olaylar..
Aşure günü nedir, aşure gününde ne oldu? Aşure gününde yaşanan olaylar..
Aşure gününün gelmesiyle birlikte hem o gün olan olaylar hem de o gün yapılması gereken ibadetler araştırılıyor. Vatandaşlar, "Aşure günü nedir, aşure gününde ne oldu?" sorusunu gündeme getirdi.
- Haber Merkezi
- 17.08.2021 - 17:47
- Güncelleme : 17.08.2021 - 17:51
İslam alemi için oldukça önemli olan aşure günü geldi çattı.
Vatandaşlar bugünün faziletlerinden yaralanmak için, çeşitli ibadetler yapıyor.
Bugünü ibadetlerle geçirmenin yanında, o gün yaşanan olaylar merak ediliyor.
Vatandaşlar, "Aşure günü nedir, aşure gününde ne oldu?" sorusunu araştırıyor.
Peki, Aşure günü nedir, aşure gününde ne oldu?
AŞURE GÜNÜ NEDİR, AŞURE GÜNÜNDE NE OLDU?
- Hz. Musa'nın denizi yarması üzerine Firavun ile ordusunun sulara gömüldüğü gün.
- Hz. Nuh'un Cudi Dağı'nın üzerine gemisini demirlediği gün.
- Hz. Yunus'un balığın karnından kurtulduğu gün.
- Hz. Âdem'in tövbesinin kabul edildiği gün.
- Hz. İsa'nın dünyaya gelip semaya yükseldiği gün.
- Hz. Yusuf'un kardeşlerinin attığı kuyudan çıkarıldığı gün.
- Hz. Davud'un tövbesinin kabul edildiği gün.
- Hz. İbrahim'in oğlu Hz. İsmail'in doğduğu gün.
- Hz. Yusuf'un hasretinden dolayı gözleri kapanan Hz. Yakub'un görmeye başladığı gün.
- Hz. Eyyûb'un hastalığından şifaya kavuştuğu gün.
- Aynı zamanda Emevi Devleti'nin ikinci Halifesi Yezid bin Muaviye tarafından 680 yılında Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve 72 ashabının şehit düştüğü "Kerbela olayının" aşure gününde gerçekleştiği bilinir.