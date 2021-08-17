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    Aşure günü nedir, aşure gününde ne oldu? Aşure gününde yaşanan olaylar..

    Aşure gününün gelmesiyle birlikte hem o gün olan olaylar hem de o gün yapılması gereken ibadetler araştırılıyor. Vatandaşlar, "Aşure günü nedir, aşure gününde ne oldu?" sorusunu gündeme getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 17.08.2021 - 17:47
    • Güncelleme : 17.08.2021 - 17:51
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    Aşure günü nedir, aşure gününde ne oldu? Aşure gününde yaşanan olaylar..

    İslam alemi için oldukça önemli olan aşure günü geldi çattı.

    Vatandaşlar bugünün faziletlerinden yaralanmak için, çeşitli ibadetler yapıyor.

    Bugünü ibadetlerle geçirmenin yanında, o gün yaşanan olaylar merak ediliyor.

    Vatandaşlar,  "Aşure günü nedir, aşure gününde ne oldu?" sorusunu araştırıyor.

    Peki, Aşure günü nedir, aşure gününde ne oldu?

    AŞURE GÜNÜ NEDİR, AŞURE GÜNÜNDE NE OLDU?

    • Hz. Musa'nın denizi yarması üzerine Firavun ile ordusunun sulara gömüldüğü gün.
    • Hz. Nuh'un Cudi Dağı'nın üzerine gemisini demirlediği gün.
    • Hz. Yunus'un balığın karnından kurtulduğu gün.
    • Hz. Âdem'in tövbesinin kabul edildiği gün.
    • Hz. İsa'nın dünyaya gelip semaya yükseldiği gün.
    • Hz. Yusuf'un kardeşlerinin attığı kuyudan çıkarıldığı gün.
    • Hz. Davud'un tövbesinin kabul edildiği gün.
    • Hz. İbrahim'in oğlu Hz. İsmail'in doğduğu gün.
    • Hz. Yusuf'un hasretinden dolayı gözleri kapanan Hz. Yakub'un görmeye başladığı gün.
    • Hz. Eyyûb'un hastalığından şifaya kavuştuğu gün.
    • Aynı zamanda Emevi Devleti'nin ikinci Halifesi Yezid bin Muaviye tarafından 680 yılında Hazreti Muhammed'in torunu Hazreti Hüseyin ve 72 ashabının şehit düştüğü "Kerbela olayının" aşure gününde gerçekleştiği bilinir.

    Aşure günü nedir, aşure gününde ne oldu? Aşure gününde yaşanan olaylar.. #1

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