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Aşure günü nedir, aşure gününde ne oldu? Aşure gününde yaşanan olaylar..

Aşure günü nedir, aşure gününde ne oldu? Aşure gününde yaşanan olaylar..

Aşure gününün gelmesiyle birlikte hem o gün olan olaylar hem de o gün yapılması gereken ibadetler araştırılıyor. Vatandaşlar, "Aşure günü nedir, aşure gününde ne oldu?" sorusunu gündeme getirdi.