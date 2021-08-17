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Aşure günü oruç tutulur mu? Aşure gününün fazileti..

Aşure günü oruç tutulur mu? Aşure gününün fazileti..

Muharrem ayının 9. gününe girerken vatandaşlar, "Aşure günü oruç tutulur mu?" sorusunu gündeme getirdi. Bu mübarek aylardan faydalanmak isteyenler, en doğru cevaplar için araştırma yapıyor.