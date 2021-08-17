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- Aşure günü oruç tutulur mu? Aşure gününün fazileti..
Aşure günü oruç tutulur mu? Aşure gününün fazileti..
Muharrem ayının 9. gününe girerken vatandaşlar, "Aşure günü oruç tutulur mu?" sorusunu gündeme getirdi. Bu mübarek aylardan faydalanmak isteyenler, en doğru cevaplar için araştırma yapıyor.
- Haber Merkezi
- 17.08.2021 - 15:03
- Güncelleme : 17.08.2021 - 15:06
İslam alemi için oldukça önemli olan Muharrem ayının 9. gününe girilmesiyle birlikte, vatandaşlar aşure günü için hazırlık yapmaya başladı.
Bu mübarek ayların faziletlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, aşure gününe ilişkin araştırma yapıyor.
Özellikle yarın oruç tutulup tutulmayacağını merak edenler, Aşure günü oruç tutulur mu? sorusuna cevap arıyor.
Peki, Aşure günü oruç tutulur mu?
AŞURE GÜNÜ ORUÇ TUTULUR MU?
- Hz. Peygamberin (s.a.s.) Yahudi'lere muhalefet için ertesi sene âşûrâ orucunu Muharrem'in dokuzuncu günü tutacağını söylemesi (Ebû Dâvûd, Savm, 66); bu orucun Muharrem ayının dokuzuncu ve onuncu ya da on birinci günlerinde tutulmasının daha doğru olacağına işaret etmektedir. (Bkz. Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 52; Abdürrezzâk, el-Musannef, IV, 287).
- Şu da bilinmelidir, Ramazan orucu farz kılınınca Hz. Peygamber (s.a.s.), isteyenlerin âşûrâ orucu tutup, isteyenlerin tutmayabileceğini belirtmiştir. (Buhârî, Savm, 69; Müslim, Sıyâm, 113-126).