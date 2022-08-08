Aşure gününde yapılacak ibadetler

Aşure günü yapılması gereken ibadetler ve bu günün önemi ile ilgili detaylar, günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. Aşure gününde yapılması gereken her şeyi sizin için araştırdık...

İnsanlık tarihinde olağanüstü hadiselerin yaşandığı aşure günü, aynı zamanda paylaşmanın ve dayanışmanın, birlik ve beraberliğin simgesidir.

Muharrem ayının 10. günü olan aşure günü, bu ayın en faziletli günüdür. Peki 10 Muharrem neden önemli? Aşure günü neler yapılmalı? Aşure günü hangi dualar okunur? Hepsi bu içerikte.

Aşure gününün önemi

Aşure gününün Allah katında çok faziletli bir yerinin olduğunu, Fecr Sûresi’nin “On geceye yemin olsun.” (el-Fecr, 2) âyet-i kerîmesinin tefsirinden öğrenmekteyiz. Bazı tefsirlerde bu on gecenin, Muharrem Ayı’nın ilk gününden, Aşure gününe kadar geçen geceler olduğu beyân edilmektedir. Cenâb-ı Hak, bu gecelere yemin ederek onların kudsiyet ve bereketini bildirmektedir.

Aşure gününde neler olmuştur?

10 Muharrem (Aşure) günü, içerisinde büyük tecellîlerin yaşandığı bir gündür:

Hazret-i Âdemʼin (a.s.) tevbesi bu günde kabul edilmiştir. Demek ki bugün tevbe-istiğfar günüdür.

Hazret-i Nûhʼun (a.s.) tufandan kurtulup, gemisinin selâmete erdiği gündür. Demek ki bugün Nûhʼun (a.s.) 950 sene süren çilelerle dolu tebliğ hayatındaki sabır ve sebâtını tefekkür günüdür.

Hazret-i İbrahimʼin (a.s.) Nemrut’un ateşine atılıp Cenâb-ı Hakk’ın lûtfuyla kurtarıldığı gündür. Demek ki bugün Hakkʼa dostluk yolunda karşılaştığımız ilâhî imtihanlardaki hâlimizi muhâsebe etme günüdür.

Hazret-i Mûsâʼnın (a.s.) Firavun’un zulmünden kurtulduğu gündür. Demek ki bugün, büyük saâdetlerin, büyük çilelerin ardında olduğunu idrâk etme günüdür.

Hazret-i Eyüpʼün (a.s.) hastalık ve iptilâlardan kurtulduğu gündür.

Demek ki bugün kul olarak bize düşen, ilâhî imtihanlar karşısındaki sabır, rızâ ve şükür hâlimizi gözden geçirme günüdür.

Aşure günü ile ilgili Hadis-i Şerifler ve yapılacak ibadetler

"Aşure günü Oruç tutanın bir yıllık günahları affolunur." (Hadis-i Şerif-Müslim)

"O gün eve ufak tefek erzak alınırsa bir sene boyunca evde bereket olur."

"Sıla-ı Rahimi terk eden Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa'nın sevabı kadar ecre kavuşur."

"Aşure günü on müslümana selam veren, bütün müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur."

"Aşure günü zeere kadar sadaka veren, Uhud dağı kadar sevaba kavuşur."

"Aşure günü gusledenler bir sene ufak tefek hastalık görmezler."

Bu rivayetlere bağlı olarak aşure gününde yapılacak ibadetler şu şekildedir:

Oruç tutmak. 9 - 10 - 11 Muharrem veya 9 - 10 / 10 - 11 Muharrem

7 - 8 - 9 Ağustos veya 7 - 8 / 8 - 9 Ağustos

7 - 8 - 9 Ağustos veya 7 - 8 / 8 - 9 Ağustos Gecesini namaz kılarak ve Allah (C.C) anarak geçirmek.

Ev halkına ikramlarda bulunmak, çocukları sevindirmek.

Sadaka vermek.

Gusül abdest almak.

Selam vermek.

İlim öğrenmek.

Hayırlar yapmak.

Yetimleri sevindirmek.

Yaşlıları memnun etmek.

Hastaları ziyaret etmek.

Aşure günü okunacak dualar

"Hasbunallahu ve ni'mel vekil, Ni'mel mevla ve Ni'men nasîr."

Anlamı:

“Allah bize yeter, O ne güzel vekîldir. Ne güzel Mevlâ ve ne güzel yardımcıdır.” dedikten sonra yedi defa şu duâyı okumalıdır:

“Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın adıyla.

Allah’ı mîzân dolusunca, ilimlerin nihâyet derecesiyle, râzı olacağı şekilde, Arş’ın ağırlığınca tesbih ederim. Allah’tan koruyacak hiçbir sığınak ve kurtuluş yolu yok, O’ndan yine O’na sığınılır. Çift ve tek olan şeyler adedince, Allah’ın bütün tam kelimeleri adedince O’nu tesbih ederim.

Ey merhametlilerin en merhametlisi, rahmetinle bana selâmet vermeni istiyorum. Günahlardan korunmaya güç yetirmek ve taate kuvvet bulmak, ancak yüce ve Azîm olan Allah’ın tevfik ve yardımıyladır. O bana yeter, O ne güzel vekildir. Ne güzel Mevlâ ve ne güzel yardımcıdır. Allah, mahlûkâtın en hayırlısı olan Efendimiz Muhammed’e, âline ve ashâbına salât eylesin! Âmîn!”