Aşure gününün faziletleri: Aşure günü çekilecek zikirler ve tesbihler nelerdir?

Aşure günü bugün idrak edilirken, vatandaşlar ise Aşure günü çekilecek zikirler ve tesbihler nelerdir? sorusunu gündeme getirdi. Peki, Aşure günü çekilecek zikirler ve tesbihler nelerdir?

Muharrem ayının 10. günü idrak edilen aşure günü, İslam alemi için oldukça önemli.

Bu ayı değerlendirmek isteyenler ise yapılması gereken ibadetleri araştırıyor.

Aşure yaparak çevresindekilere dağıtan ve kuşluk vaktiyle birlikte aşure günü için 2 rekat namaz kılan vatandaşlar, bunların yanında çekilmesi gereken zikirleri merak ediyor.

Vatandaşlar, Aşure günü çekilecek zikirler ve tesbihler nelerdir? sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Aşure günü çekilecek zikirler ve tesbihler nelerdir?

AŞURE GÜNÜ ÇEKİLECEK ZİKİRLER VE TESBİHLER

"Aşure günü İhlas Suresi'ni bin kere okuyana Allah-u Te ala rahmet nazarı ile bakar ve o kişi sıddıklardan yazılır." (SeyyidAli Zâde, Şerhu Şir'ati'l-İslâm, sh:217-218)

Aşure gününü oruçla geçirene 100000 melek sevabı verilir.

Muhammed Hakki Hazretleri'nin nakline göre:

"Her kim Âşûrâ günü yüz kere Âyete'l-Kür- sî, yüz kere İhlâs-ı Şerîf okuduktan sonra (ölmüş) anne babası için duacı olursa, onlar müşrik dahi olsalar Allâh-u Te'âlâ azaplarını hafifletir." (Muhammed Hakkî en-Nâzilî, Hazînetü'l-esrâr, sh:43)

41 defa Selamün kavlen mirrabbirrahim

33 defa Eşhedü ella ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve Rasulüh