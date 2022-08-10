Aşure gününün faziletleri nelerdir? Aşure günü nasıl ortaya çıktı?

Aşure gününün faziletleri ve aşure gününde yapılacka ibadetler merak ediliyor.İşte aşure günü hakkında bilinmesi gerekenler..

Muharrem ayı içerisinde idrak edilen Aşure Günü son günlerde en çok merak edilen ve araştırılan konuların başında yer alıyor.

Aşure günü her yıl Muharrem ayının 10. günü başlamasıyla bilinir.Birlik, beraberlik, bereket ve paylaşma günü olan bu mübarek günde ibadet etmek isteyenler nasıl ibadet edeceklerini merak ediyor.

Aşure günü fazileti

Bu mübarek günde bazı alimler oruç tutmanın sünnet olduğunu dile getirmektedir.Öyleki peygamber efendimiz Hz. Muhammed (SAV) aşure gününde oruç tutmuştur ve bunu tüm müslümanlara tavsiye etmiştir.

Kuran-ı Kerim'e göre dört kıymetli ay bulunmaktadır.Bu aylardan biriside Muharrem ayıdır.Aşure günü ise Muharrem ayının en kıymetli günleri arasında yer almaktadır.

Aşure günü nasıl ortaya çıktı?

Muharrem ayı içerisinde yer alan ve Muharrem ayının 10. günü idrak edilmeye başlanan aşure günü mübarek bir gündür.Tarihte bugün insanlık ve islam tarihi açısından bazı önemli olaylar yaşanmıştır.İşte o önemli olaylar..

- Hz. Adem'in işlediği günahtan sonra tövbesinin kabul edilmesi,

- Hz. İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi,

- Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması,

- Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması,

- Hz. Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması,

- Hz. Eyyub'un hastalıklarının iyileşmesi,

- Hz. Musa'nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması,

- Hz. Yunus'un balığın karnından çıkması,

- Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi...

- Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicreti