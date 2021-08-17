Aşure namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Aşure günü yapılacak ibadetler..

Aşure gününü ibadetlerle geçirmek isteyen vatandaşlar, "Aşure namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?" sorusuna cevap arıyor. Vatandaşlar bu günü kaçırmamak için yapılması gerekenleri araştırıyor.

İslam alemi için oldukça önemli olan aşure gününde, yapılması gereken ibadetler vatandaşlar tarafından araştırılıyor.

Aşure gününün faziletinden yararlanmak isteyen ve bu günü kaçırmak istemeyen vatandaşlar, "Aşure namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?" sorusunu gündeme getirdi.

Vatandaşlar, aşure günü yapılması gereken ibadetlerin hangileri olduğunu en doğru şekilde öğrenmek istiyor.

Peki, Aşure namazı nasıl kılınır, kaç rekattır?

AŞURE NAMAZI NASIL KILINIR, KAÇ REKATTIR?

Mübarek gün ve gecelerde farz, vacip hükmünde bağlayıcı özel bir ibadet şekli yoktur.

Sahih kaynaklarda Muharrem ayına özel bir nafile namazın olduğuna dair herhangi bir rivayet mevcut değildir.

Mübarek gün ve gecelerde, kaza namazları olanların öncelikle kaza namazlarını kılmaları uygun olur.

Ayrıca Kur'an okumak ve anlamak, dini eserlerden istifade etmek, zikir ve salavatla meşgul olmak unutulmamalıdır.

Aşure günü, en az 10 Müslüman'a birer selam veya bir Müslüman'a 10 selam verilir.

Fakir fukara sevindirilir.

Aşure gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktinde 2 rekat namaz kılınır.

Her rekatta 1 Fatiha, 50 İhlas-ı Şerif okunur.

Namazdan sonra 100 defa; "Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin ve Ademe ve Nuhın ve İbrahime ve Musa ve İsa vema beynehüm mine'n-nebiyyine ve'l-mürselin. Salavatü'l-lahi ve selamühu aleyhim ecmain." denir.

Şayet kuşluk vaktinde namaz kılamayan varsa, öğle ile ikindi arasında 4 rekat namaz kılabilir.

Her rekatta 1 Fatiha, 50 İhlas-ı Şerif okunur.