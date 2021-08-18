Aşure nasıl yapılır? İşte en lezzetli, pratik ve yapımı kolay aşure tarifi..

Aşure nasıl yapılır? İşte en lezzetli, pratik ve yapımı kolay aşure tarifi..

Aşure gününün gelmesiyle birlikte, aşure yapıp dağıtmak isteyen vatandaşlar tarifini araştırmaya başladı. Vatandaşlar, "Aşure nasıl yapılır?" sorusuna cevap arıyor.

İslam alemi için oldukça önemli olan aşure günü, bugün idrak ediliyor.

Aşure gününün faziletlerinden faydalanmak isteyenler ise bugünü ibadet ve zikirlerle geçiriyor.

Vatandaşlar yaptıkları ibadetlerin yanında bir yandan aşure yaparak, çevresindekilere dağıtmak için kolları sıvadı.

Aşure yapmak isteyenler, Aşure nasıl yapılır? sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Aşure nasıl yapılır?

AŞURE NASIL YAPILIR?

MALZEMELER

Yarım kilo haşlanmış buğday

1 yemek kaşığı pirinç

1 yemek kaşığı bulgur

1 yemek kaşığı kırmızı mercimek

9 adet karanfil

2 adet yeşil elma

200 gr haşlanmış nohut

200 gr haşlanmış kuru fasulye

1 adet portakal

1 su bardağı kuru üzüm

1 su bardağı kuru kayısı

1 su bardağı incir

3 su bardağı toz şeker

1 su bardağı süt

Yarım çay bardağı gül suyu

Üzeri için;

Fındık, ceviz, badem, kuş üzümü, dolmalık fıstık, tarçın, nar.

AŞURENİN YAPILIŞI

Akşamdan ıslatılmış buğdayı, geniş bir tencere alın ve şekerini ilave edin. Su ile kaynatmaya başlayın.

Pişmeye yakın hale geldikten sonra içerisine 1 kaşık pirinç atın, ardından mercimek ve bulguru ekleyin.

Malzemeler piştikten sonra, ıslatılmış kuru fasulye ve nohut ilave edin.

Kuru fasulye ve nohut yumuşadıktan sonra, içerisine bir adet portakal kabuğu rendeleyin.

Küp küp yapılmış elmaları, kuru üzüm, kuru kayısı ve karanfili içerisine ekleyin. Pişmeye yakın gülsuyunu ekleyin.