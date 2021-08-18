Aşure yapılırken hangi dua okunur? Aşure günü 2021..

Aşure yapılırken hangi dua okunur? Aşure günü 2021..

Aşure gününün gelmesiyle birlikte vatandaşlar, bugünün faziletlerinden faydalanmak istiyor. Aşure yaparak, komşularına dağıtmak isteyenler ise Aşure yapılırken hangi dua okunur? sorusunu araştırıyor.

İslam alemi için oldukça önemli olan aşure günü, bugün idrak ediliyor.

Vatandaşlar, bugünün getirdiği faziletlerden yararlanmak istiyor.

Bugün yapılması gereken ibadetler araştırılırken, vatandaşlar bir yandan aşure yapıyor.

Aşure yapanlar ise "Aşure yapılırken hangi dua okunur?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Aşure yapılırken hangi dua okunur?

AŞURE YAPILIRKEN HANGİ DUA OKUNUR?

Aşure gününde, kuşluk vaktinde 2 rekat namaz kılınır. Onun dışında aşure yapılırken okunması gereken bazı dualar vardır.

İşte aşure yaparken okunması gerekenler;

Sübhanallahi mil'el mizan. Ve müntehel-ılmi ve meblegar-rıza ve zinetelarş.

Bismillâhirrahmânirrahîm. Elhamdü lillâhi rabbil âlemîn. Vessalâtü vesselâmü alâ sey-yidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allâhümme entel ebediyyül kadîmül hayyül kerîmül hannânül mennân.

Ve hâzihî senetün cedîdetün es'elüke fîhel ismete mineşşeytânirra-cîm. Vel-avne alâ hâzihin nefsil emmârati bis-sûi. Vel-iştiğâle bi-mâ yukarribünî ileyke. Yâ zel-celâli vel-ikrâm. Bi-rahmetike yâ erhamer-râhimîn, Ve sallâllâhü alâ seyyidinâ Muhammedin vel alâ âlihî ve sahbihî ve ehl-i beytihî ecmaîn.

ANLAMI

Rahman ve Rahîm olan Allâh'ın adıyla.. Hamd, âlemlerin rabbi olan Allâh'a mahsustur. Salât ü selâm Peygamber Efendimize, ehl-i beytine ve bütün ashabına olsun.

Ey Rabbim, sen ebedî, ezelî, hayy, kerîm, hannân, mennânsın. Bu gelen, yeni bir yıldır. Ya Rabbi, kovulmuş şeytanın şerrinden bu yıl muhafaza olmayı istiyorum. Ve içimde, bana kötülüğü emreden nefsimle mücadelemde senden yardım diliyorum.

Beni sana yaklaştıracak meşguliyetleri bana nasib et, ey celâl ve ikram sahibi Rabbim. Rahmetinle, ey Merhametlilerin en merhametlisi...