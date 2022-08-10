Aşure yapmak isteyenler için kolay tarif

Aşure yapmak isteyenler için kolay tarif

Çevresindekilere aşure yapıp dağıtmak isteyenlere aşurenin nasıl hazırlandığını anlattık.

İslam dünyasında Aşure Günü'ne büyük önem atfediliyor.

Aşure; paylaşma, birlik ve beraberliğin simgesi olarak biliniyor.

Vatandaşlar, yaptıkları aşureleri komşularına dağıtarak dayanışmayı artırıyor. Aşure yapmak isteyenler için tarif hazırladık.

Aşure için malzemeler

500 gr aşurelik buğday

200 gr kuru üzüm

200 gr kuru kayısı

Haşlanmış nohut (1 su bardağı)

Yarım çay bardağı pirinç

Haşlanmış kuru fasulye (1 su bardağı)

2 su bardağı sıcak süt

4 su bardağı şeker

Çeyrek çay kaşığı tuz ve karabiber

Yarım çay bardağı karanfil suyu

1 su bardağı fındık

Aşure nasıl yapılır? Aşure tarifi için malzemeler nelerdir? ViDEO

Aşure nasıl yapılır

Öncelikle 500 gr aşurelik buğday yıkanarak suyu süzülür. Üzerine sıcak su eklenerek 10 dakika kaynatılır. Kaynama suyu süzülerek aynı işlem bir kez daha tekrarlanır.

Tekrar suyu süzülen buğdayların üzerine sıcak su eklenerek 50 dakika daha kaynatılır.

200 gr kuru üzüm, 10 dakika kadar sıcak suda bekletilerek suyu süzülür. 200 gr kuru kayısı küçük şekillerde doğranarak 10 dakika boyunca sıcak suda yumuşatılır.

1 su bardağı haşlanmış nohut, yarım çay bardağı pirinç, 1 su bardağı haşlanmış kuru faulye, kayısı ve kuru üzümler eklenerek 15 dakika kaynatılır.

Kıvamına göre sıcak su ilave etmeniz gerekebilir. 2 su bardağı sıcak süt, 4 su bardağı şeker, çeyrek çay kaşığı tuz ve karabiber ilave edilir.

1 tatlı kaşığı kuru karanfil cezvede kaynatılarak suyundan yarım çay bardağı aşureye eklenir. 1 su bardağı fındık da ilave edildikten sonra 15 dakika daha kaynamaya bırakılır.

Son olarak şekerini ve kıvamını kontrol ederek damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Kaselere bölüştürüldükten sonra sıcak veya soğuk olarak üzerini ceviz, fındık, kuş üzümü, tarçın ve narla süsleyerek servis edebilirsiniz.

Aşurenin maliyeti

Hazırlanan aşurede kullanılan malzemelerin maliyeti yaklaşık 270 lira civarında bulunuyor.

Buna göre, 1 kg aşurelik buğday 13,75 TL, 200 gr kuru üzüm 13,90 TL, 200 gr kuru kayısı 33,30 TL, 1 kg nohut 22,50 TL, 1 kg pirinç 24,75 TL, 1 kg kuru fasulye 48,50 TL,

1 litre süt 19,50 TL, 1 kg şeker 26,90 TL, 750 gr tuz 7,90 TL, 90 gr karabiber 15,25 TL, 15 gr karanfil 13,50 TL ve 200 gr fındık 29,90 TL.