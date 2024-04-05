AA & Ensonhaber
Kuzey yarım küreye baharın gelmesiyle birçok ülkedeki park ve bahçeler, yerli ve yabancı turistlerin hizmetine yeniden açılıyor.
Asyanın en büyük lale bahçesi büyük rağbet görüyor
Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir eyaletinde bulunan Srinagar bölgesinde Asya'nın en büyük Lale Bahçesi olan Indra Ghandi Lale Bahçesi ziyaretçilere açıldı.
Asya'nın en büyük lale bahçesi, Hindistan'da ziyarete açıldı - FOTO GALERİ
73 türden 1,7 milyondan fazla lale
Dal Gölü ile Zabarwan tepeleri arasında konumlanan bahçe, 73 farklı türden oluşan 1,7 milyonun üzerinde lale barındırıyor.
İlkbaharda Vadiyi ziyaret eden turistler için vazgeçilmez cazibe merkezlerinden biri olan bu bahçe, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor.
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