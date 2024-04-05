Asya'nın en büyük lale bahçesi, Hindistan'da ziyarete açıldı Cammu Keşmir eyaletine bağlı Srinagar bölgesinde Asya'nın en büyük lale bahçesi olarak bilinen Indra Ghandi Lale Bahçesi, ziyaretçilere açıldı.

AA & Ensonhaber

Kuzey yarım küreye baharın gelmesiyle birçok ülkedeki park ve bahçeler, yerli ve yabancı turistlerin hizmetine yeniden açılıyor.

Asyanın en büyük lale bahçesi büyük rağbet görüyor

Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir eyaletinde bulunan Srinagar bölgesinde Asya'nın en büyük Lale Bahçesi olan Indra Ghandi Lale Bahçesi ziyaretçilere açıldı.

Asya'nın en büyük lale bahçesi, Hindistan'da ziyarete açıldı - FOTO GALERİ



73 türden 1,7 milyondan fazla lale

Dal Gölü ile Zabarwan tepeleri arasında konumlanan bahçe, 73 farklı türden oluşan 1,7 milyonun üzerinde lale barındırıyor.

İlkbaharda Vadiyi ziyaret eden turistler için vazgeçilmez cazibe merkezlerinden biri olan bu bahçe, doğal güzelliğiyle ziyaretçilerini büyülemeye devam ediyor.