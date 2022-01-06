At kestanesini şah damarına sürmenin faydaları

Görüntüsü sıra dışı olan ve görenlerin dokunmaya korktuğu at kestanesinin faydaları saymakla bitmiyor. Cilt ve vücut için oldukça faydalı olan at kestanesi, bitkisel bir ilaç görevi görüyor.

At kestanesi ağacı, yaklaşık 39 metre uzunluğuna kadar çıkabilen büyük bir ağaçtır ve binlerce faydası vardır.

Daha önce hiç duymamış, kullanmamış veya dokunmaya korkmuş olanlar olabilir ancak at kestanesi cilt ve vücut üzerinde inanılmaz etkilere sahiptir.

İçerisinde kalın yağ, aesculin, saponin, tanen, nişasta, şeker, albüminli maddeler, flovanlar, fitosterin, adenozin, fermentler,cumarin, B1, C, K ve P vitaminleri bulunur.

İçerisinde bulunan bu maddeler at kestanesini bitkisel bir ilaç haline getirirken, Osmanlı'da ise cilt bakımı için kullanıldığı bilinmektedir.

Hafif ağrıları geçirmek ve şifa bulmak için gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz at kestanesinin faydaları, bu kadarla sınır kalmıyor.

At kestanesi ayrıca; bacak damar problemlerini (kronik venöz yetmezlik), hemoroidleri ve şişmeyi (ödem) tedavi etmek için kullanılan önemli bir şifacıdır.

AT KESTANESİNİN FAYDALARI

Eklem ve kemiklerde romatizma ya da iltihaplanmadan kaynaklı ortaya çıkan ağrılara iyi gelir.

Saç dökülmesini engeller. Cilde iyi gelir ve cilt yüzeyinde oluşan lekeler ile savaşır.

Hemoroid rahatsızlığından dolayı meydana gelen kanamaları azaltmaya ve dindirmeye yardımcı olur.

Antioksidan açısından güçlü olan at kestanesi vücudun kuvvetlenmesini sağlarken, göğüse sürülen kremi ise öksürüğü keser.

Koltuk altına sürüldüğünden terleme yapar. Bu terleme sayesinde de vücuttaki toksinleri atar.

Apigenin bakımından zengin yapısı ile sarkan derileri toparlar. Bu durum kırışıklığın yok olmasını olanak verir.

Sarkan derileri topladığı ve kırışıklığı önlediği için, yaşlılığı engellemeye katkı sağlar.

Evde at kestanesi meyvesini kullanarak yapacağınız kremi düzenli olarak kullanırsanız varis sorunlarından kurtulabilirsiniz.

Yara izlerinin ve yaraların kapanmasında etkili olan at kestanesi, eklem ağrılarını yok eder.

Kronik stres ve yorgunluğu önler. Bunun yanı sıra kan dolaşımını düzenlendiğinden damarların tıkanmasını önler ve kalp hastalıklarının önüne geçer.

İshal, ateş ve prostat gibi sorunlarla savaşır. Kış hastalıklarına karşı şifacı bir görev görür.

AT KESTANESİNİ ŞAH DAMARINA SÜRERSENİZ NE OLUR?

Binlerce faydası olan at kestanesi, her anlamda vücudunuzu yenilemenize katkı sağlayacak. Krem olarak tüketip cildinize, saçlarınıza ve şah damaranıza sürebilirsiniz.

Şah damarı, alın ve ayak tabanlarına sürüldüğünde ise vücuttaki kan dolaşımını düzenleyerek, sinirlerin beyne daha iyi iletilmesini destekleyecek.

Bu sayede kalp hastalıkları, stres, yorgunluk gibi durumları hayatınızdan çıkarmanız kolaylaşacak.