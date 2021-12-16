Euro
17.7348
6.08%
Dolar
15.6426
5.66%
Altın
901.25
6.58%
Borsa
2.278
5.34%
Bitcoin
753.850
6.66%
BTXN Coin
39.57
-0.55%
7ºC
İstanbul
Hafif yağmur 7 C

    Ataşehir'de dereye düşen 6 köpek kurtarıldı

    İstanbul'un Ataşehir ilçesinde Kurbağalıdere'ye 6 köpek düştü. Köpekler itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra, veteriner ekiplerine teslim edildi.
    • DHA
    • 16.12.2021 - 18:06
    • Güncelleme : 16.12.2021 - 18:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ataşehir'de dereye düşen 6 köpek kurtarıldı

    Saat 15.30 sıralarında Ataşehir'in Mustafa Kemal Mahellesi 3004 Caddesi'nde yaşanan olayda, caddede bulunan Kurbağalıdere'ye henüz belirlenemeyen bir nedenle 6 köpek düştü.

    İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

    Suya kapılmamak için kanala sığınan köpekleri farkeden vatandaşlar, durumu itfaiye ve belediyeye bildirdi. İtfaiye ekiplerinin dereden çıkardığı 6 köpekten 4'ü kaçtı.

    Belediye ekiplerince yakalanan 2 köpek ise veteriner ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edilerek barınağına götürüldü.

    Ataşehir de dereye düşen 6 köpek kurtarıldı #1

    Ataşehir de dereye düşen 6 köpek kurtarıldı #2

    Ataşehir de dereye düşen 6 köpek kurtarıldı #3

    Ataşehir de dereye düşen 6 köpek kurtarıldı #4

    Ataşehir de dereye düşen 6 köpek kurtarıldı #5

    Ataşehir de dereye düşen 6 köpek kurtarıldı #6

    Ataşehir de dereye düşen 6 köpek kurtarıldı #7

    Ataşehir de dereye düşen 6 köpek kurtarıldı #8

    Ataşehir de dereye düşen 6 köpek kurtarıldı #9

    Ataşehir de dereye düşen 6 köpek kurtarıldı #10

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir