- Haberler
- Yaşam Haberleri
- Ataşehir'de dereye düşen 6 köpek kurtarıldı
Ataşehir'de dereye düşen 6 köpek kurtarıldı
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde Kurbağalıdere'ye 6 köpek düştü. Köpekler itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra, veteriner ekiplerine teslim edildi.
- DHA
- 16.12.2021 - 18:06
- Güncelleme : 16.12.2021 - 18:10
Saat 15.30 sıralarında Ataşehir'in Mustafa Kemal Mahellesi 3004 Caddesi'nde yaşanan olayda, caddede bulunan Kurbağalıdere'ye henüz belirlenemeyen bir nedenle 6 köpek düştü.
İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI
Suya kapılmamak için kanala sığınan köpekleri farkeden vatandaşlar, durumu itfaiye ve belediyeye bildirdi. İtfaiye ekiplerinin dereden çıkardığı 6 köpekten 4'ü kaçtı.
Belediye ekiplerince yakalanan 2 köpek ise veteriner ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edilerek barınağına götürüldü.