Ataşehir'de dereye düşen 6 köpek kurtarıldı

İstanbul'un Ataşehir ilçesinde Kurbağalıdere'ye 6 köpek düştü. Köpekler itfaiye ekiplerince kurtarıldıktan sonra, veteriner ekiplerine teslim edildi.

Saat 15.30 sıralarında Ataşehir'in Mustafa Kemal Mahellesi 3004 Caddesi'nde yaşanan olayda, caddede bulunan Kurbağalıdere'ye henüz belirlenemeyen bir nedenle 6 köpek düştü.

İTFAİYE EKİPLERİ KURTARDI

Suya kapılmamak için kanala sığınan köpekleri farkeden vatandaşlar, durumu itfaiye ve belediyeye bildirdi. İtfaiye ekiplerinin dereden çıkardığı 6 köpekten 4'ü kaçtı.

Belediye ekiplerince yakalanan 2 köpek ise veteriner ekipleri tarafından olay yerinde müdahale edilerek barınağına götürüldü.





































