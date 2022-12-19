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    Ataşehir'deki genç kadın, erkek arkadaşına evlenme teklifi etti

    Arkadaşlarının nikahına katılan genç kadın, erkek arkadaşı için evlilik teklifi organize etti. Gelin, çiçeği erkek arkadaşına verirken, genç kadın ise yüzüğünü çıkarıp teklifini gerçekleştirdi.
    • 19.12.2022 - 10:14
    • Güncelleme : 19.12.2022 - 10:57
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    Ataşehir'deki genç kadın, erkek arkadaşına evlenme teklifi etti

    Ataşehir'de gerçekleştirilen nikah sırasında bir çift daha evliliğe ilk adımını attı.

    Nikahı kıyılan gelin, çiçeğini atarken arkasında duran erkek arkadaşına verdi.

    Bu kez teklifi kadın etti

    Çiçeği alınca şaşkınlık yaşayan erkeğin yanında bulunan kadın da o anda yüzüğü çıkararak erkeğe evlilik teklif etti.

    Kadının sürprizi karşısında şaşkınlık yaşayan erkek ‘Evet’ diye yanıt verince çiftin arkadaşları alkışlarla kutladı.

    Yüzükler takıldı

    Kadın, evlilik teklifi yaptığı erkek arkadaşının parmağına yüzüğü taktıktan sonra erkek de kadının parmağına yüzüğü taktı.

    Kadının erkek arkadaşına yaptığı organize sürpriz evlilik teklifi, çiftin arkadaşları tarafından cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

    Ataşehir'deki genç kadın, erkek arkadaşına evlenme teklifi etti VİDEO

    Ataşehir deki genç kadın, erkek arkadaşına evlenme teklifi etti #1

    Ataşehir deki genç kadın, erkek arkadaşına evlenme teklifi etti #2

    Ataşehir deki genç kadın, erkek arkadaşına evlenme teklifi etti #3

    Ataşehir deki genç kadın, erkek arkadaşına evlenme teklifi etti #4


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