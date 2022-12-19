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Ataşehir'deki genç kadın, erkek arkadaşına evlenme teklifi etti

Ataşehir'deki genç kadın, erkek arkadaşına evlenme teklifi etti

Arkadaşlarının nikahına katılan genç kadın, erkek arkadaşı için evlilik teklifi organize etti. Gelin, çiçeği erkek arkadaşına verirken, genç kadın ise yüzüğünü çıkarıp teklifini gerçekleştirdi.