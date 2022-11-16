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    Atatürk Arboretumu sonbahar renklerine büründü

    Megakent'in gözde ağaç parkı olan Atatürk Arboretumu, ziyaretçilerine sonbaharın tüm renklerinin yansıdığı eşsiz bir manzara sunuyor. Park, yıllık ortalama 200 bin kişi tarafından ziyaret ediliyor.
    • 16.11.2022 - 13:14
    • Güncelleme : 16.11.2022 - 13:44
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    Atatürk Arboretumu sonbahar renklerine büründü

    Yurdun dört bir yanında sonbahar renkleri eşsiz manzaralar sunuyor...

    Bu kez kartpostallık görüntülerin adresi ise İstanbul.

    Megakent, güz aylarında sarıdan kırmızıya dönen yapraklarıyla eşsiz görünüme sahne oluyor.

    Atatürk Arboretumu'na yoğun ilgi

    Kentte sonbahar turu yapmak isteyenlerin ilk durağı ise Belgrad Ormanı'ndaki Atatürk Arboretumu oluyor.

    Her yıl 4 mevsim ziyaretçi akınına uğrayan ağaç parkı, doğa yürüyüşü yapmak isteyenlerin vazgeçilmezleri arasında yer alıyor.

    Öte yandan fotoğraf tutkunlarının da sıkça ziyaret ettiği bölgede, şimdilerde adeta renk cümbüşü yaşanıyor.

    Atatürk Arboretumu sonbahar renklerine büründü #1

    Ziyaretçiler 3 suni göleti ve bitki çeşitliliğini keşfediyor

    Dünyada türünün en büyük örnekleri arasında yer alan ve 1.602 egzotik, 403 endemik bitkiye ev sahipliği yapan Atatürk Arboretumu, 2011'den bu yana ziyaretçileri de ağırlıyor.

    Kentin gürültüsünden uzaklaşmak ve mevsimin güzelliklerini yaşamak isteyenler, içerisinde bulunan 3 suni göleti ve bitki çeşitliğini keşfediyor.

    Atatürk Arboretumu sonbahar renklerine büründü #2

    Bilimsel çalışmalar yapılıyor

    Parkı yıllık ortalama 200 bin kişi ziyaret ediyor.

    Yiyecek ve içecekle girilmesine izin verilmeyen canlı ağaç parkını, üniversite öğrencileri ve akademisyenler de bilimsel çalışmaları için ziyaret ediyor.

    Öte yandan katalog ve düğün çekimleri için tercih edilen mekanların başında gelen Atatürk Arboretumu, pazartesi günleri ziyarete açılmıyor.

    Atatürk Arboretumu sonbahar renklerine büründü #3

    Atatürk Arboretumu sonbahar renklerine büründü #4

    Atatürk Arboretumu sonbahar renklerine büründü #5

    Atatürk Arboretumu sonbahar renklerine büründü #6

    Atatürk Arboretumu sonbahar renklerine büründü #7

    Atatürk Arboretumu sonbahar renklerine büründü #8

    Atatürk Arboretumu sonbahar renklerine büründü #9

    Atatürk Arboretumu sonbahar renklerine büründü #10

    Atatürk Arboretumu sonbahar renklerine büründü #11

    Atatürk Arboretumu sonbahar renklerine büründü #12


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