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    Atatürk Dağı'nda bulutlardan görsel şölen

    Bulutla kaplanan Atatürk Dağı görsel şölen oluşturdu, o anlar çekilen karelere yansıdı. Seyrine doyumsuz bir manzara oluşturan dağ, yöre halkı tarafından "Atatürk Dağı" olarak adlandırılıyor.
    • 13.05.2022 - 09:12
    • Güncelleme : 13.05.2022 - 09:38
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    Atatürk Dağı'nda bulutlardan görsel şölen

    Atatürk siluetine benzemesi nedeniyle yöre halkı tarafından ‘Atatürk Dağı’ olarak isimlendirilen Bitlis’in Tatvan ilçesindeki Kirkor Dağı, görsel bir şölene imza attı.

    Dağın bulutla kaplanması, çekilen karelere yansıdı ve görenlerin seyrine doyamayacağı bir manzara oluştu.

    Yağmur sonrası gelen güzellik

    İHA'nın haberine göre; ilçe genelinde son birkaç gündür etkili olan sağanak yağışlar aralıklarla devam ediyor. Aniden bastıran yağış sonrasında ise zaman zaman sis bulutları etkili oluyor.

    Bitlis – Tatvan arasında bulunan Benekli köyündeki Kirkor Dağı, yağmur sonrasında bulutlarla kaplandı.

    Kısa süre içinde yarıya kadar dev bir bulut kütlesiyle kaplanan dağ, görüntüsüyle görsel bir şölen sundu.

    Atatürk Dağı'nda bulutlardan görsel şölen ViDEO

    Atatürk Dağı nda bulutlardan görsel şölen #1

    Atatürk Dağı nda bulutlardan görsel şölen #2

    Atatürk Dağı nda bulutlardan görsel şölen #3

    Atatürk Dağı nda bulutlardan görsel şölen #4

    Atatürk Dağı nda bulutlardan görsel şölen #5


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