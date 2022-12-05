Atatürk hayranı Alman turist, Müslüman oldu

Antalya'ya tatile gelen ve ziyaret ettiği camilerden etkilenerek İslam'ı araştıran Alman turist, önce Müslüman oldu, ardından hayranı olduğu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Kemal" adını aldı.

Bir golf malzemesi firmasının Avrupa ve Türkiye bölge distribütörü olan Alman Robert Taylor, tatil için geldiği Antalya'da, camileri ziyaret etti.

Camilerden ve ezandan etkilenen Taylor, İslam'ı araştırınca Müslüman olmaya karar verdi.

Atatürk’e hayranlığından “Kemal” ismini aldı

Serik İlçe Müftülüğü’nde düzenlenen ihtida töreninde, Almanya'da 6 yıl görev yapan İlçe Müftüsü İbrahim Köksal, Taylor'a İslamiyet'in temel esaslarını anlattı.

Daha sonra Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan Taylor, Mustafa Kemal Atatürk'ü çok sevdiğini, onun hayranı olduğunu belirterek "Kemal" ismini aldı.

Tören, dualarla bitti

AA’nın haberine göre; dua edilmesiyle tamamlanan törende İl Müftüsü Köksal, Taylor'a "İhtida Belgesi" ile mealli Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan çeşitli kitaplar hediye etti.

Törene; Serik İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Ömer Akkaya, Din Hizmetleri Uzmanı Veysel Tosun, Dinler Bahçesi Rehber İmam Hatibi Sonay Yıldırım da katıldı.