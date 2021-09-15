Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ne zaman açılacak? Vali Yerlikaya açıkladı

Açılış öncesi Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) son hazırlıkları inceleyen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AKM'nin açılacağı tarihi açıkladı. Peki AKM ne zaman açılacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 10 Şubat 2019'da temeli atılan AKM'nin yapımı hızla devam ediyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, dün Atatürk Kültür Merkezi'ndeki (AKM) son hazırlıkları yerinde inceledi.

Vali Yerlikaya'ya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz ve Proje Mimarı Murat Tabanlıoğlu eşlik etti.

İncelemelerin ardından değerlendirmede bulunan Vali Yerlikaya, AKM'nin açılış tarihini de duyurdu. Peki AKM ne zaman açılacak? İşte AKM açılış tarihi...

AKM NE ZAMAN AÇILACAK?

İncelemelerin ardından açıklama yapan Vali Yerlikaya, şunları söyledi:

''29 Ekim'de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak olan Atatürk Kültür Merkezi'nin çevre düzenlemesiyle ilgili son hazırlıkları yapıyoruz. Açılışını heyecanla beklediğimiz AKM, İstanbul'umuzun kültür sanat hayatına imzasını atacak.''

Buna göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla çalışmaları sürdürülen ve açılışı büyük bir heyecanla beklenen AKM, çalışmaların tamamlanmasının ardından Cumhuriyetimizin 98. yılında 29 Ekim'de açılacak.