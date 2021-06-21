'Doğal mucize' olarak nitelendirilen Mustafa Kemal Atatürk'ün silüeti, Karadağ sırtlarında görülmeye başlandı. Bu yıl erken görülen silüetin fotoğrafını çekmek isteyenler bölgeye akın etti.

Ardahan'ın Damal ilçesinde 'doğal mucize' olarak aldanırılan, her yıl binlerce kişinin görmek için akın ettiği, haziran sonu-15 Temmuz arası 17.55-18.10 saatlerinde ortaya çıkan Atatürk silüeti, havanın güneşli olmasıyla birlikte görülmeye başlandı.

Karadağ sırtlarında görülmeye başlayan Atatürk silüetini izlemek isteyenler bölgeye gelerek, o anları çektikleri kareler ile ölümsüzleştirdi.

Bölge halkı, silüeti görmek için sadece yerli değil yabancı turistlerin de bölgeye geldiğini belirtti.

SAĞLIK ÇALIŞANLARI SİLÜETİ GÖRMEK İÇİN BÖLGEYE GİTTİ

Ardahan Devlet Hastanesi'nde görevli bir grup uzman doktor ve sağlık çalışanı da Atatürk’ün silüetini izlemek için Ata Mahallesi'ne geldi.

Atatürk silüeti, Karadağ sırtlarında belirdi VİDEO





AİLELER ÇOCUKLARIYLA GELDİ

Hatıra fotoğrafı çektiren doktorlar, çok mutlu olduklarını söyledi. Aileler de Atatürk silüetini görmeye çocuklarıyla geldiklerini dile getirdi.





SİLÜET NASIL ORTAYA ÇIKTI

Atatürk silüeti, ilk olarak 1954'te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi. Silüetin 1975 yılında gazeteci Erdoğan Kumru tarafından çekilen fotoğrafları, Genelkurmay Başkanlığı'na gönderildi.

1995'ten beri her yıl temmuz ayında 'Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri' düzenlenmeye başlandı.