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    Atatürk’ü yapay zekayla yeniden canlandırdılar

    Bir reddit kullanıcısı, yapay zeka teknolojisini kullanarak Mustafa Kemal Atatürk'ün vücut ölçülerini, günümüz kıyafetlerine uyarlayarak çizdi.
    • Haber Merkezi
    • 08.10.2022 - 10:25
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    Atatürk’ü yapay zekayla yeniden canlandırdılar

    Teknoloji ve yapay zeka her geçen gün ilerliyor, ortaya ilginç buluşlar çıkıyor…

    Özellikle son zamanlarda “Yapay zeka ile canlandırma” akımı daha çok ilgi çekiyor.

    Geçmişe ışık tutuyor

    İnsanlık tarihinin geçmişine de ışık tutan teknoloji, aynı zamanda büyük merak uyandırıyor.

    Yapay zeka teknolojisi ile geçmişte yaşamış önemli kişilerin fotoğrafları örnek alınıyor, o kişinin günümüzde nasıl görüneceğine dair bir imaj ortaya konuluyor.

    Atatürk yaşasaydı nasıl görünürdü

    Bir reddit kullanıcısı, yapay zeka kullanarak, Mustafa Kemal Atatürk'ün yüz çizgileri ve vücut ölçülerini bugünkü kıyafetlere uyarlayarak çizdi.

    Ortaya çıkan fotoğraf, birçok kişinin beğenisini topladı.

    Atatürk’ü yapay zekayla yeniden canlandırdılar #1

    Daha önce de yaptılar

    Atatürk’ün daha önce de yapay zeka ile canlandırılmış bir karesi ortaya çıkmıştı.

    Fotoğraf binlerce kez paylaşılmıştı.

    Atatürk’ü yapay zekayla yeniden canlandırdılar #2


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