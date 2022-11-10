Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 84. yıl dönümünde, hayatına dair detaylar gündem oldu. Atatürk'ün hangi çiçeği sevdiğini merak edenler, araştırmaya başladı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84. yılında anılıyor.

Özlem, saygı ve sevgiyle anılan Atatürk için, milyonlarca insan duygu dolu mesajlar paylaşıyor.

Atatürk için yapılan paylaşımların arasında, hayatına dair detaylar da yer alıyor..

Atatürk'ün sevdiği yemekler, şarkılar ve özellikle sevdiği çiçek, herkes tarafından araştırılıyor.

Atatürk'ün en sevdiği çiçeği merak edenler, "Atatürk hangi çiçeği severdi?" sorusu gündem oldu.

Peki, Atatürk hangi çiçeği severdi? İşte yanıtı...

Atatürk'ün en sevdiği çiçek

Atatürk, insana ve doğaya büyük önem verir ve severdi. Çiçekler arasında ise en çok kasımpatıları beğenirdi.

Kasımpatı çiçeği hakkında

Hüzün çiçeği olarak bilinir.

Sonbaharın gelmesiyle birlikte kendini gösterir.

Türkiye'de en çok Anıtkabir'de görülür.

Her sene hem özel günlerde hem de ziyaretçilerin geldiği saatlerde Atatürk’ün kabri kasımpatı ile donatılır. Bu yönüyle Türkiye'de Atatürk çiçeği olarak da bilinir.

Japonya'da hüzünlü günleri temsil etse bile sokaklar kasımpatı ile doludur.