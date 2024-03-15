Atatürk'ün gezi teknesi M/G Acar... Çanakkale'de ziyaretçilerini bekliyor Çanakkale Boğaz Komutanlığı'na bağlı Deniz Müzesi Komutanlığı'nın bahçesine deniz yoluyla getirilen, Mustafa Kemal Atatürk'ün gezi teknesi olarak kullandığı 'M/G Acar', müze olarak sergileniyor. Müze gemi de, yemek yediği salon ile kamarası yer alıyor.

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İHA

Mustafa Kemal Atatürk'ün, İstanbul Boğazı'nda gezinti ve 'Savarona' yatına gitmek için kullandığı 'M/G Acar' isimli gezi teknesi, 3 Temmuz 2017 tarihinde deniz yoluyla Deniz Müzesi Komutanlığı'nın bahçesine getirildi.

Yaklaşık 9 ay süren çalışmalar ardından kaide üzerine oturtulan 27,5 metre boyunda, 5 metre genişliğinde ve 65 ton ağırlığındaki tekne, çevre düzenlemesinin tamamlanmasıyla birlikte 2018 yılı Nisan ayında düzenlenen törenle müze olarak ziyarete açıldı.

Atatürk’ün yemek yediği salon ile kamarasının yer aldığı müze gemi, 6 yıldır Çanakkale Boğaz Komutanlığı'na bağlı Deniz Müzesi Komutanlığı'nın bahçesinde sergileniyor.

"Diplomatik ziyaretlerde kullandığını biliyoruz"

Çanakkale Boğaz Komutanlığı'na bağlı Deniz Müzesi Komutanlığı'nın bahçesinde sergilenen Mustafa Kemal Atatürk'ün gezi teknesi olarak kullandığı 'M/G Acar' botuyla ilgili bilgi veren Çanakkale Deniz Müzesi Komutanı Albay Serhan Aras, “Şuanda Acar Botundayız. Mustafa Kemal Atatürk’ün Savarona gemisini diplomatik ziyaretlerde kullandığını biliyoruz. Sadece 52 gün boyunca bütün ömründe kullanabildiği Savarona yatına intikal ve geri intikallerinde Acar botunu kullanmış.

Acar botu Almanya’da inşa edilmiş bir gemi, daha sonra Türkiye’ye getirildikten sonra Türk Deniz Kuvvetleri envanterine giriyor. Ve Cumhurbaşkanlığı yatı olarak hizmet veriyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca, müzemize müze gemi olarak getirdik. Atatürk’ün şu anda Acar botunda yemek yemiş olduğu salondayız.

Yemek takımları orijinal. Tabak ve çatalların üstünde Acar botunun amblemini görebilirsiniz. Atatürk son günlerinde Savarona’da nekahat dönemindeyken en son Dolmabahçe Sarayı'na, Acar botuyla intikal ediyor. Yani bu gemi aslında Ata’mızın denizle olan son bağlantısı, o nedenle bizim için de son derece kıymetli.” dedi.

Müze gemi Acar'ın tarihçesi

1936-1937 tarihleri arasında Almanya'da inşa edilmiştir. Dönemin Alman yetkilileri tarafından verilen izne istinaden deniz trafiğine kapalı Kıel Kanalı'ndan geçirilerek 3 gün içerisinde İstanbul Dolmabahçe Sarayı önlerine getirilmiştir.

Türk Deniz Kuvvetleri envanterine katılmasının ardından Mustafa Kemal Atatürk tarafından İstanbul Boğaz'ında gezinti ve Savarona yatına ulaşım amaçlı kullanılmıştır. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalini müteakip Acar makam motoru olarak görev icra etmiş, hizmet dışına ayrılmasına müteakip Deniz Harp Okulu'na bağlanmıştır.

2000 yılında onarım ve restorasyona tabi tutulmuştur. 25 Temmuz 2001 tarihinde İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda düzenlenen törenle 10'uncu Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in eşi Semra Sezer tarafından denize indirilmiştir.

2001-2015 yılları arasında Kuzey Deniz Saha Komutanlığı'na bağlı olarak makam motoru görevini icra etmiştir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı'nda müze gemi olarak sergilenmek üzere 25 Eylül 2015 tarihinden itibaren hizmet dışına ayrılmıştır.

10 Mart 2017 tarihinden başlayan sergi alanına ait temel ve kaidenin yapım aşamasının sona ermesini müteakip; 15 Haziran 2017 tarihinde Çanakkale'ye deniz yoluyla intikal ettirilen gemi, 03 Temmuz 2017 tarihinde Çanakkale Deniz Müzesi Komutanlığı önünde kara kreyni vasıtasıyla alınarak, şu anda üzerinde bulunduğu kaideye oturtulmuştur.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)