1934 yılında İran Şahı Rıza Pehlevi'nin Türkiye'ye yaptığı ziyaret sırasında çekilmiş yeni görüntüler ortaya çıktı. Pehlevi'yi karşılayan Mustafa Kemal Atatürk’ün şık giyimi dikkat çekti.

İran Şahı Rıza Pehlevi, Türkiye'ye 1934 yılında bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret, Necati Kemal Çakuş ve Kenan Erginsoy tarafından İpek Film yapımcılığında kayda alındı.

Eski kervan yolundan geldi

Pehlevi ziyaretinde, Türkiye ile İran arasındaki eski kervan yolunu kullandı.

Doğubayazıt, Iğdır, Kars, Horasan, Erzurum, Gümüşhane, Maçka ve Trabzon'a uğrayan Şah Pehlevi, Iğdır'da bir fabrikatörün evinde konakladı.

Pehlevi'ye diğer günler için de Vali konakları tahsis edildi.

Arşivden çıktı

Sinema Genel Müdürlüğü'nün arşivinden çıkan yeni görüntülerde Şah Pehlevi, İstanbul'dan Trabzon'a Yavuz zırhlısıyla giden Dışişleri Bakanı Tevfik Rüştü Bey, 1. Kolordu Müfettişi Fahrettin Paşa (Fahrettin Altay) ve Hasan Rıza Bey tarafından Maçka'da karşılandı ve Trabzon'a geldi.

Ardından Yavuz zırhlısı, Trabzon'dan Samsun'a doğru hareket etti.

Atatürk’ün İran Şahı Rıza Pehlevi’yi karşıladığı görüntüler VİDEO

Ankara’da karşılama

Amasya ve Kırıkkale üzerinden Ankara'ya gelen Şah, 16 Haziran'da başkente vardı.

Şah Pehlevi, Ankara'da Mustafa Kemal Atatürk tarafından karşılandı.

Heyetler birbirine takdim edildi ve Atatürk, Şah'ın Türkiye ziyaretine Batı Anadolu'da da eşlik etti.

Atatürk’ün şıklığı gündem oldu

Bu görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.

Videodaki senin kalitesine dikkat çeken kullanıcılar, Atütürk'ün şıklığına ve karşılamaya dair de birçok yorumda bulundu.