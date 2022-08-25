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    Atatürk'ün yapay zeka ile güncel görünümü

    Atatürk'ün yapay zeka ile güncel görünümü

    Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşaması halinde nasıl görüneceği yönünde yapay zeka kullanılarak yapılan çalışma Türkiye'de gündem oldu.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2022 - 18:58
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 19:10
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    İlerleyen teknoloji hayatın birçok alanında yeniliklerle yaşamı kolaylaştırıyor.

    Bunun yanında teknolojik gelişmeler insanlık tarihinin geçmişine de ışık tutuyor.

    Tarih öncesine kadar uzanan yeni buluşlarla bilim insanları birçok konuda yeni bilgilere ulaşıyor.

    Teknoloji aynı zamanda işin magazin boyutuyla da ilgili.

    Özellikle yapay zeka bu konuda en çok yardımcı olan teknolojilerden biri.

    Ünlü tarihi şahsiyetlerin yayap zeka ile oluşturulan güncel halleri

    Bir Reddit kullanıcısı bu kapsamda tarihi şahsiyetlerin elde bulunan fotoğraflarından yola çıkarak, yaşamaları halinde günümüzde nasıl görüneceklerini yapay zeka yoluyla ortaya koydu.

    Atatürk yaşasaydı nasıl görünürdü

    İngiltere kraliçesi I. Elizabeth'ten İngiltere kralı VIII. Henry'e kadar birçok liderin günümüzdeki görüntüsü paylaşılırken, Mustafa Kemal Atatürk de bu listede yer aldı.

    Atatürk'ün yapay zeka ile günümüzdeki görüntüsü Türkiye'de sosyal medya platformlarında gündem oldu.

    Binlerce kez paylaşılan fotoğraflar bir o kadar da beğeni aldı

    Atatürk ün yapay zeka ile güncel görünümü #1

    Atatürk ün yapay zeka ile güncel görünümü #2

    Atatürk ün yapay zeka ile güncel görünümü #3


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