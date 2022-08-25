Atatürk'ün yapay zeka ile güncel görünümü

Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşaması halinde nasıl görüneceği yönünde yapay zeka kullanılarak yapılan çalışma Türkiye'de gündem oldu.

İlerleyen teknoloji hayatın birçok alanında yeniliklerle yaşamı kolaylaştırıyor.

Bunun yanında teknolojik gelişmeler insanlık tarihinin geçmişine de ışık tutuyor.

Tarih öncesine kadar uzanan yeni buluşlarla bilim insanları birçok konuda yeni bilgilere ulaşıyor.

Teknoloji aynı zamanda işin magazin boyutuyla da ilgili.

Özellikle yapay zeka bu konuda en çok yardımcı olan teknolojilerden biri.

Ünlü tarihi şahsiyetlerin yayap zeka ile oluşturulan güncel halleri

Bir Reddit kullanıcısı bu kapsamda tarihi şahsiyetlerin elde bulunan fotoğraflarından yola çıkarak, yaşamaları halinde günümüzde nasıl görüneceklerini yapay zeka yoluyla ortaya koydu.

Atatürk yaşasaydı nasıl görünürdü

İngiltere kraliçesi I. Elizabeth'ten İngiltere kralı VIII. Henry'e kadar birçok liderin günümüzdeki görüntüsü paylaşılırken, Mustafa Kemal Atatürk de bu listede yer aldı.

Atatürk'ün yapay zeka ile günümüzdeki görüntüsü Türkiye'de sosyal medya platformlarında gündem oldu.

Binlerce kez paylaşılan fotoğraflar bir o kadar da beğeni aldı