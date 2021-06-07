Ateş Çemberi Güneş Tutulması 2021: Güneş tutulması tarihi, özellikleri ve etkileri

Astroloji meraklılarının ilgilendiği Ateş Çemberi Güneş Tutulması için geri sayım başladı. Merkür Retrosu etkisini sürdürürken gerçekleşecek olan Ateş Çemberi Güneş tutulması nedir, etkileri nelerdir?

Astroloji meraklılarının gözü kulağı Merkür Retrosundan sonra şimdi Ateş Çemberi Güneş Tutulmasında.

Astrologlar ve astroloji ile ilgilenenlerin merakla beklediği bu tutulmanın tarihi, özellikleri ve burçlara etkileri de merak konusu oldu.

Ateş Çemberi Güneş Tutulması'nda gezegenimizin tek uydusu konumundaki Ay, tutulma sırasında, Güneş'in önüne geçerek tüm kenarları kapatacak.

Ateş Çemberi Güneş Tutulması Sibirya’da sona ererken, tutulmanın etkisi toplamda 1 saat 40 dakika kadar sürecek. Bilim insanlarına göre, söz konusu tutulma bir noktada ise maksimum 3 dakika 51 saniye kalacak.

Peki Ateş Çemberi Güneş Tutulması ne zaman? Ülkemizden izlenebilecek mi? Tutulma burçları nasıl etkileyecek? İşte detaylar…

ATEŞ ÇEMBERİ GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Halkalı güneş tutulması, Ay'ın, Güneş'in önünden tam kavuşumlu geçişinde Güneş'i tam örtmediği zaman gözlemlenir.

Ay'ın çapı, Güneş'in ışıkyuvarının çapının yaklaşık 400'de biridir. Ancak Ay'ın Dünya'ya uzaklığı, Güneş'in uzaklığının yine yaklaşık 400'de biridir. Bu yüzden Ay'ın Dünya'dan görünür büyüklüğü Güneş ile yaklaşık olarak aynıdır.

Ancak gerek Dünya'nın Güneş çevresindeki, gerekse Ay'ın Dünya çevresindeki yörüngeleri tam daire olmadığından, Ay her tam kavuşumlu geçişte Güneş'i tam olarak örtmez. Bu durumda, Güneş diskinin Ay tarafından örtülmeyen kısmı, Dünya'dan halka şeklinde gözlemlenir.

GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

Haziran ayına girişimizle birlikte astroloji meraklıları Ateş Çemberi Güneş Tutulmasının ayın kaçında olacağını merak ediyordu. 10 Haziran 2021 Perşembe günü Ateş Çemberi Güneş Tutulması gerçekleşecek.

TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Kuzey Yarımküre’de etkili olacak olan Ateş Çemberi Güneş Tutulması Kanada’dan başlayarak, Sibirya’da sona erecek.

Yeryüzünün farklı noktalarında izlenebilecek olan Ateş Çemberi Güneş Tutulması Türkiye’den ise izlenemeyecek. Çünkü Güneş Tutulması Karadeniz’in kuzey kısmında sona erecek.

ATEŞ ÇEMBERİ GÜNEŞ TUTULMASININ BURÇLARA ETKİLERİ

10 Haziran İkizler burcunda gerçekleşecek olan Güneş Tutulması'nın burçlara olan etkileri merak edilmeye başlandı. Bu tutulma yılın ilk Güneş Tutulması olacak. Tutulmaya Merkür ve Satürn gerilemesi eşlik edecek. İşte burçlara olan etkileri..

KOÇ BURCU

Güneş Tutulması kardeşler, kuzenler ve iletişim alanızı hareketlendirecek. Bu alanlarda yeni başlangıçlar gündeme gelebilir.

BOĞA BURCU

Maddi konular gündeminizde olacak. Tutulma 2. evinizde gerçekleşecek. Bu alanlarla ilgili yeni başlangıçlar ve bazı sorgulamalar içerisinde olabilirsiniz.

İKİZLER BURCU

Burcunuzda bir Güneş Tutulması gerçekleşecek. Yönünüz değişiyor. Artık yeni bir sayfa açma vakti geldi. Kendinizle alakalı konuları mercek altına alma zamanı.

YENGEÇ BURCU

Güneş Tutulması 12. evinizde olacak. İç dünyanıza döneceksiniz. Ruhsal ve manevi konulara yönelebilirsiniz.

ASLAN BURCU

Aslan: Güneş Tutulması 11. evinizde gerçekleşecek. Yeni bir çevrenin kapısı aralanıyor. Sosyal çevrenizle olan iletişim trafiğiniz artabilir. Bu dönem arkadaşlarınızın fikirlerine ihtiyaç duyabilirsiniz.

BAŞAK BURCU

Güneş Tutulması 10. evinizde gerçekleşecek. Yeni bir kariyer başlangıcı yapabilirsiniz. Ama Merkür'ün geri hareketi devam ediyor. Kararları 24 Haziran'dan sonraya bırakın.

TERAZİ BURCU

Güneş Tutulması 9. evinizde gerçekleşecek. Seyahat, hak, hukuk, adalet ve yeni bir eğitim konusu gündeminize gelebilir.

AKREP BURCU

Tutulma 8. evinizde gerçekleşiyor. Miras, mal paylaşımı, ortaklıklar, başkalarından gelecek paralarla ilgili yeni bir dönem başlayabilir. Sağlık konusunda dikkatli olmanız gereken bir zaman dilimi. Özel hayatınızı sorgulayabilirsiniz.

YAY BURCU

Bu tutulma sizin 7. evinizde gerçekleşiyor. İlişkiler konusunda bir tamamlanma olabileceği gibi yeni bir aşk kapıyı çalabilir. Yeni bir sözleşmeye imza atabilirsiniz.

OĞLAK BURCU

Bu tutulma sizin 6. evinizde gerçekleşiyor. Yeni bir iş teklifi alabilirsiniz. Çalıştığınız yerde bazı değişiklikler olabilir. Sağlık konuları gündeme gelebilir.

KOVA BURCU

Bu tutulma sizin 5. evinizde etkili olacak. İlişki konuları gündeminizde olacak. Yeni bir aşka adım atabilirsiniz. Ancak Merkür gerilemesini unutmayın.

BALIK BURCU

Balık: Bu tutulma 4. evinizde etkili olacak. Gündeminiz aileniz olacak. Aile içinde yeni bir karar alabilir, yeni bir aile kurmak isteyebilirsiniz. Aile ile olan ortak paralar gündeme gelebilir.