Atina'dan geri döndü! Galatasaray Olympiakos maçı iptal mi edildi? Maç ile ilgili son karar..

Galatasaray, Olympiakos ile hazırlık maçı yapmak üzere Atina'ya gitti ancak maç yapmadan geri dönüş kararı aldı. Bunun akabinde, Galatasaray Olympiakos maçı iptal mi edildi? sorusu gündeme taşındı.

Galatasaray, Olympiakos ile hazırlık maçı yapmak üzere dün Yunanistan'a gitti.

Kafile Yunanistan'da uzun bir süre bekletilirken, yapılan PCR testlerinin kabul edilmemesi sebebiyle, görevliler Galatasaray'dan yeni test yapılmasını istedi.

Yaşanan olay sonrası geri dönme kararı alan Galatasaray kafilesini taraftarlar karşıladı.

Yaşanan bu olayların ardından, Galatasaray Olympiakos maçı iptal mi edildi? sorusu gündeme geldi.

GALATASARAY-OLYMPİAKOS MAÇI İPTAL Mİ?

Yaşanan olay nedeniyle Galatasaray, Yunan görevlilere tepki gösterdi. Galatasaray; Türkiye'ye geri dönerken, Olympiakos maçı ise olay sonrası iptal edildi.

Galatasaray Spor Kulübü resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada ise şu detaylar yer aldı;

"Dostluk havasında bir hazırlık maçı oynamak için gittiğimiz Atina'da, bugün yaşanan olayla birlikte bir Türk takımına karşı net bir ayrımcılık yapılmıştır.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki mutat diplomatik uygulama dışına çıkılarak zaten uluslararası alanda 72 saat geçerli PCR testleri kabul edilmemiş, yeni test istenmiş, teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim ve bazı oyuncularımızın test için yapıcı davranmaları ve ilgili işlemleri yapmalarına rağmen son derece yakışıksız, hatta küstahça bir üslupla davranılmış, çıkarılan zorluklar artarak devam etmiştir. Yunan gümrük personeli ve emniyet güçlerinin bu tavır, uygulama ve davranışını asla kabul etmiyoruz.

Türk bayrağını büyük gururla formasında taşıyan, Avrupa'da Türkiye'yi defalarca temsil eden Galatasaray, ilk kez böyle bir saygısızlığa maruz kalmıştır. Yönetim Kurulu olarak, hocamızla yaptığımız değerlendirmeler sonucunda takımımızın derhal geri dönmesi kararını almış bulunuyoruz. Yapılan bu insan haklarına aykırı muamele için Yunan makam ve yetkililerinden ülkemiz adına özür bekliyoruz.

Bu süre zarfında olayın ilk anından itibaren bizleri yalnız bırakmayan, kafilemizle irtibatta olan, sorunu dostane ve diplomatik yollarla çözmeye çalışan, başta Dışişleri Bakanlığımız olmak üzere, tüm Türkiye Cumhuriyeti Devlet Kurum ve yetkililerine teşekkür ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Galatasaray Spor Kulübü





TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU'NDAN AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray'ın Yunanistan'da yaşadığı davranışlar nedeniyle bir açıklama yayınlayarak, Galatasaray'ın yanında olduklarını belirtti.

TFF'den yapılan açıklamada, "Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray kafilesinin istenen tüm prosedürleri yerine getirmesine rağmen Atina'ya indikten sonra karşılaştığı davranışlar kabul edilemez. Yunan makamlarının sporun ruhuna yakışmayan bu tutumunu kınıyor, Galatasaray Spor Kulübümüzün yanında olduğumuzu belirtiyoruz." ifadelerine yer verildi.