ATM işlemlerinde dikkat! Bugün itibariyle değişti...ATM'den EFT ücreti ne kadar?

ATM işlemlerinde dikkat! Bugün itibariyle değişti...ATM'den EFT ücreti ne kadar?

ATM'den başka bankalara para gönderenleri yakından ilgilendiren karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre ATM'lerden yapılan EFT işlemlerinden alınan ücret artırıldı. Peki EFT ücreti ne kadar oldu?

ATM üzerinden başka bankalara para transferi (EFT) işlemlerinde alınan işlem üceti arttırıldı.

Merkez Bankası'nın konuyla ilgili tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Her gün milyonlarca vatandaş, ATM üzerinden çeşitli bankalara para yolluyor. Bu işlem için kesilen meblağlarla yaşanan değişiklik ise merak konusu oldu.

ATM'den EFT ücreti var mı? ATM'den EFT ücreti ne kadar? sorular araştırılıyor.

İşte yeni karara göre ATM'den EFT işlem ücreti 2021...

ATM'DEN EFT ÜCRETİ NE KADAR?

ATM üzerinden yapılan EFT işlemlerinde ücret kesintisi yapılıyor. Gönderilen paraya göre ücret artabiliyor.

İşlem tutarı 1,000 TL'nin altındaki EFT işlemlerinin ATM'den yapılması halinde alınan ücret 2 TL'den 4 TL'ye çıkarıldı.

EFT işlem tutarının bin TL ile 50 bin TL arasında olması halinde alınacak ücretlerden 2 TL, 5 TL ve 10 TL olarak belirtilen tutarlardan 5 TL olanı 8 TL olarak yeniden belirlendi.