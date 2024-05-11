Atmaca kültürü, Rizelilerin yaşam tarzı oldu Rizelilerin tutkusu haline gelen ve artık yaşamlarının bir parçası haline gelen atmaca kültürü, yaşatılmaya devam ediyor.

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İHA

Yüzlerce yıl önce, bıldırcın avı için atmaca yakalanmaya başlandı.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin yüksek rakımlarında yaşayan atmacalar, Rizeliler için büyük bir tutku haline geldi.

Hala bıldırcın avında kullanılan atmacalar, yırtıcı doğalarının yanı sıra zekaları ve çeviklikleri ile de tanınıyorlar.

Avcılar, bir atmaca yakalamak için bazen aylarca beklemek zorunda kalabiliyorlar.

Atalarından gelen 'atmaca' kültürünü yaşatmaya devam eden Rizeliler, hayvanın artık bir yaşam tarzı haline geldiğini ifade ediyorlar.

"Atmaca, Rizelilerin damarında dolaşan kan gibidir"

Atmaca kültürünü çocuklar daha doğar doğmaz tanıştırmaya başladıklarını ifade eden Atmacacılar dernek başkanı Hüseyin Uzunhasanoğlu,

Atmaca Rizeli için yaşam tarzıdır. Atmaca Rizelilerin damarında dolaşan kan gibidir. Çocukları ilk dünyaya geldikleri zaman gördükleri şey atmacadır. Atalarımızdan gelen bu mirası biz de çocuklarımıza anlatıyoruz. Bunun sevdası çok ayrı. Bu sevdayı böyle sürdürüyoruz. Atmacacı adam çok sabırlı olur. Bunu yakalamak çok sabır ister. Belki de 3 ay dağlarda kalırsın 1-2 atmaca yakalarsın. Belki hiç yakalayamazsın. Yakalamak çok sabır isteyen bir iş. Çoluk çocuğunu bırakırsın bu sevdanın peşine gidersin. Bunu evcilleştiririz ve ava hazırlarız. Bununla bıldırcın yakalarız. Bu bıldırcından daha çok kültürümüz olduğu için severiz. Sezon bittiği zaman bütün Rize bölgesindeki atmacacılar doğaya salım şenliği yaparız. Biz bunları sadece 3 aylığına yanımıza alıyoruz sonrasında gidiyor

şeklinde konuştu.

"Çocuğa baktığımız gibi bakıyoruz"

Bir çocuğa nasıl bakıyorlarsa atmacaya da öyle baktıklarını belirten Uzunhasanoğlu, şunları söyledi:

Biz şimdi bunu yakalıyoruz. Bir çocuğu nasıl bakıyorsan onun gibi bakıyorsun. Yumurtasını ve etini veriyorsun. Saati saatine yemeğini veriyorsun. Bizden bir parça oluyor. Aşıklar birbirlerine destan yazarlar. Bizde de atmacaya karşı destanlar yazılmıştır. Bir atmacayı yakalarken avcı arkadaş ona türkü atmış. ‘Ey atmaca atmaca, otur düşün, gelebildin, iyi oynadı kuşum’ demiş. Bunun anlamı da atmaca haksız değilsin, sana oynattığım kuş çok güzel oynuyordu, ondan dayanamadın da geldin diyor. Doğu Karadeniz bölgesinde insanların yaşamını sürdürmek için proteine ihtiyacı vardı. Kendi yaşamlarını sağlamak için atmaca yakalamışlar. Atmacayla da bıldırcın yakalamışlar.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)