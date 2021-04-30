Avcılar ve Küçükçekmece'de trafik kilitlendi

Avcılar ve Küçükçekmece'de trafik kilitlendi

Tam kapanmanın başlamasına rağmen oluşan trafik yoğunluğu dikkati çekti.

İstanbul'un Avcılar ve Küçükçekmece ilçelerinde araç yoğunluğu oluştu.

Tam kapanma kararının dün gece başlamış olmasına rağmen, trafiğin durma noktasına geldiği görüldü.

KAPANMANIN İLK GÜNÜ TRAFİK YOĞUN

Kapanmanın ilk gününde ise Avcılar ve Küçükçekmece'de D-100'de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Hem İstanbul hem Edirne istikametine polis ekipleri tarafından kurulan denetim noktalarından geçen sürücüler, trafiği kilitledi.

SÜRÜCÜLERDEN TEHLİKELİ KAÇIŞ

Yoğunluktan kaçmak isteyen bazı sürücüler ise trafiği tehlikeye attı.

Trafiğe girmek istemeyen sürücüler, araçlarıyla geri geri gelerek daha akıcı olan yan yola girdi. Sürücülerin tehlikeli kaçışı kameraya yansıdı.