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    Avcılar ve Küçükçekmece'de trafik kilitlendi

    Tam kapanmanın başlamasına rağmen oluşan trafik yoğunluğu dikkati çekti.
    • DHA
    • 30.04.2021 - 09:49
    • Güncelleme : 30.04.2021 - 10:04
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    Avcılar ve Küçükçekmece'de trafik kilitlendi

    İstanbul'un Avcılar ve Küçükçekmece ilçelerinde araç yoğunluğu oluştu.

    Tam kapanma kararının dün gece başlamış olmasına rağmen, trafiğin durma noktasına geldiği görüldü.

    KAPANMANIN İLK GÜNÜ TRAFİK YOĞUN

    Kapanmanın ilk gününde ise Avcılar ve Küçükçekmece'de D-100'de trafik yoğunluğu yaşanıyor.

    Hem İstanbul hem Edirne istikametine polis ekipleri tarafından kurulan denetim noktalarından geçen sürücüler, trafiği kilitledi.

    Avcılar ve Küçükçekmece de trafik kilitlendi #1

    SÜRÜCÜLERDEN TEHLİKELİ KAÇIŞ

    Yoğunluktan kaçmak isteyen bazı sürücüler ise trafiği tehlikeye attı.

    Trafiğe girmek istemeyen sürücüler, araçlarıyla geri geri gelerek daha akıcı olan yan yola girdi. Sürücülerin tehlikeli kaçışı kameraya yansıdı.

    Avcılar ve Küçükçekmece de trafik kilitlendi #2

    Avcılar ve Küçükçekmece de trafik kilitlendi #3

    Avcılar ve Küçükçekmece de trafik kilitlendi #4

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