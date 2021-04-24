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- Avcılar’da cam balkonda mahsur kalan güvercin kurtarıldı
Avcılar’da cam balkonda mahsur kalan güvercin kurtarıldı
Boş binanın cam balkonuna düşerek mahsur kalan güvercin, itfaiye eri tarafından çıkarıldı.
- DHA
- 24.04.2021 - 15:08
İstanbul Avcılar, Ambarlı Mahallesi Ayazma Sokak'ta bulunan dört katlı binanın ikinci katındaki boş dairenin cam balkonuna güvercin düştü.
Güvercin, tüm çırpınmalarına rağmen kurtulamadı. Haber verilmesi üzerine kısa sürede itfaiye ekibi gönderildi.
MAHSUR GÜVERCİN KURTARILDI
Sepetli merdiven aracına çıkan itfaiye eri, iki günden bu yana mahsur kalan güvercini alarak kurtardı.