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    Avcılar’da cam balkonda mahsur kalan güvercin kurtarıldı

    Boş binanın cam balkonuna düşerek mahsur kalan güvercin, itfaiye eri tarafından çıkarıldı.
    • DHA
    • 24.04.2021 - 15:08
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    Avcılar’da cam balkonda mahsur kalan güvercin kurtarıldı

    İstanbul Avcılar, Ambarlı Mahallesi Ayazma Sokak'ta bulunan dört katlı binanın ikinci katındaki boş dairenin cam balkonuna güvercin düştü.

    Güvercin, tüm çırpınmalarına rağmen kurtulamadı. Haber verilmesi üzerine kısa sürede itfaiye ekibi gönderildi.

    MAHSUR GÜVERCİN KURTARILDI

    Sepetli merdiven aracına çıkan itfaiye eri, iki günden bu yana mahsur kalan güvercini alarak kurtardı.

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