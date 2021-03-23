Avcılar’da çukura düşen oğlağı itfaiye kurtardı

Çukura düşen oğlağı fark eden çocukların itfaiye ekiplerine haber vermesinin ardından hayvanın kurtarıldığını gören çocuklar, büyük sevinç yaşadı.

İstanbul Avcılar, Firuzköy Mahallesi’ndeki boş alanda oğlaklardan biri çukura düştü.

Bölgede oyun oynayan çocuklar tarafından fark edilen oğlağın kurtarılabilmesi için itfaiyeye haber verildi.

İTFAİYECİ, ÇUKURA SARKITILDI

İtfaiye erlerinden biri, oldukça dar olan çukurda kurtarılmayı bekleyen oğlağı kurtarmak için çukura sarkıtıldı.

ÇOCUKLAR SEVİNÇ YAŞADI

Arkadaşları tarafından sıkıca bacaklarından tutulan itfaiye eri, hayvan yakalama aparatını oğlağa geçirerek çıkardı. Oğlağın kurtarıldığını gören çocuklar da büyük sevinç yaşadı.





















