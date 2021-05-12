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    Avcılar'da havalandırma boşluğuna düşen martı kurtarıldı

    Avcılar’da bir binanın havalandırma boşluğuna düşüp, 4 gün mahsur kalan martı, ev sahibi mutfak duvarının delinmesine izin vermeyince fayans sökülerek, kurtarılabildi.
    • DHA
    • 12.05.2021 - 12:05
    • Güncelleme : 12.05.2021 - 12:18
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    Avcılar'da havalandırma boşluğuna düşen martı kurtarıldı

    İstanbul'un Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi Muhtar Kazım Akgül Caddesi’ndeki bir binada oturan Ömer Faruk Öztürk, 4 gündür evin banyo bölümünden gelen sesi merak etti.

    Bunun üzerine banyodaki pencereden havalandırma boşluğuna sopa uzattı. Bu sırada kanat çırpan bir kuş olduğunu görünce de itfaiyeyi aradı.

    Kısa sürede gelen itfaiye ekibi, oldukça küçük olan pencereden kuş yakalama aparatını uzatarak, martıyı çıkarmaya çalıştı. Ancak, sonuç alınamadı.

    EV SAHİBİ MASRAF İSTEMEDİ

    Martıyı kurtarmak için duvarı delmek isteyen itfaiye ekibi, kiracı olan Ömer Faruk Öztürk’ten izin istedi. Öztürk de ev sahibini aradı. Ev sahibi ise, masrafı karşılamayacağını söyleyerek, izin vermedi.

    Yapılan incelemede havalandırma boşluğunun bulunduğu zemine yakın yerdeki büyük  fayansın bir süre önce yenilendiği görüldü. Öztürk, tamir giderini kendisinin karşılayacağını bildirerek, martının kurtarılması için gerekenin yapılmasını istedi.

    Avcılar'da havalandırma boşluğuna düşen martı kurtarıldı ViDEO

    Avcılar da havalandırma boşluğuna düşen martı kurtarıldı #1

    FAYANS SÖKÜLDÜ

    İtfaiye erleri de büyük bir titizlilikle tornavida ile etrafındaki alçıyı temizlediği fayansı kırmadan çıkardı.Havalandırma boşluğundaki molozların arasında olan martı kurtarıldı. Su verilerek, sakinleştirilen martı uçamayınca itfaiye ekiplerince veterinere götürülmek üzere alındı.

    Avcılar da havalandırma boşluğuna düşen martı kurtarıldı #2

    Avcılar da havalandırma boşluğuna düşen martı kurtarıldı #3

    Avcılar da havalandırma boşluğuna düşen martı kurtarıldı #4

    Avcılar da havalandırma boşluğuna düşen martı kurtarıldı #5

    Avcılar da havalandırma boşluğuna düşen martı kurtarıldı #6

    Avcılar da havalandırma boşluğuna düşen martı kurtarıldı #7

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